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Пандемия коронавируса нового типа

Борис Джонсон вернется к исполнению обязанностей 27 апреля

В настоящее время британский премьер восстанавливается после заражения коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон EPA-EFE/WILL OLIVER
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 26 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, восстанавливающийся после заражения коронавирусом, вернется к исполнению обязанностей 27 апреля. Об этом сообщил официальный представитель главы правительства, передает в субботу агентство Reuters.

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Ранее в тот же день телеканал Sky News, цитируя источник на Даунинг-стрит, информировал, что Джонсон "готов немедленно взяться за дело" и "вернуться к своему обычному графику". Несколько дней назад о возвращении Джонсона на работу 27 апреля сообщила газета The Daily Telegraph.

По словам представителя Даунинг-стрит, премьер-министр провел в пятницу встречу со своими советниками. "Джонсон получил самую последнюю информацию относительно прогресса, которого Великобритания достигла в борьбе против коронавируса", - приводит его слова Sky News. Источник телеканала сообщил, что Джонсон ежедневно общался по видеосвязи с первым министром, главой МИД Домиником Раабом, который временно исполняет его обязанности.

5 апреля Джонсон был госпитализирован с коронавирусом. В больнице глава британского правительства провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. После выписки политик отправился восстанавливать здоровье в загородную резиденцию Чекерс под Лондоном.

По данным Минздрава Великобритании, распространенным в субботу, число умерших в стране пациентов с коронавирусом превысило 20 тыс., число инфицированных приблизилось к 150 тыс.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
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