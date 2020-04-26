Politico: Белый дом рассматривает возможность отставки главы Минздрава

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Белый дом на фоне пандемии рассматривает возможность отправить в отставку министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара. Об этом сообщила в субботу газета Politico .

За чем дело стало: почему Америка не справляется с вирусом

По сведениям источников газеты в вашингтонской администрации, в Белом доме недовольны тем, какие меры принимал руководитель ведомства в рамках борьбы с распространением нового коронавируса в стране. Критику также вызвало его решение уволить директора участвующего в разработке вакцины от коронавируса Управления биомедицинских разработок и перспективных исследований при Минздраве США Рика Брайта. Азар утверждал, что того повысили и перевели в Национальные институты здравоохранения. По мнению же Брайта, он был отправлен на менее престижную должность по политическим соображениям.

Пост Азара может занять координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс или заместитель министра Эрик Харган. В Белом доме и Минздраве не стали подтверждать эту информацию.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано более 936,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 53,6 тыс. человек.