Reuters: йеменские сепаратисты объявили о режиме самоуправления на юге страны

ТАСС, 26 апреля. Сепаратисты из йеменского Южного переходного совета (ЮПС) объявили о введении самоуправления на территории контролируемых ими южных районов страны. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters .

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По его информации, сепаратисты намерены ввести озвученные меры во всех южных провинциях страны, включая город Аден. ЮПС также объявил о введении на этих территориях режима чрезвычайного положения.

В свою очередь глава МИД Йемена Мухаммед аль-Хадрами назвал действия ЮПС продолжением вооруженного восстания, осуществляемым на фоне "катастрофической ситуации во временной столице Адене".

"Так называемый переходный совет понесет ответственность за опасные и катастрофические последствия такого объявления [о введении самоуправления и режима ЧС]", - приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Заключенная 5 ноября 2019 года в Эр-Рияде сделка между признанным международным сообществом правительством Йемена и сепаратистами из Южного переходного совета предусматривает создание единого правительства из 24 министерств, которые в равной степени будут распределены между южными и северными провинциями. Кроме того, стороны договорились слить воедино все подконтрольные им вооруженные отряды и силовые структуры, подчинить их Минобороны и МВД, а также объединить усилия под руководством аравийской коалиции с целью противостоять хуситам и террористическим группировкам "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ).

Продолжающийся ровно пять лет конфликт в Йемене привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.