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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили, что украинские силовики три раза за сутки нарушили режим тишины

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Смелое и Желобок

ЛУГАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Украинские силовики за минувшие сутки три раза нарушили режим тишины в зоне ответственности Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Смелое и Желобок", - цитирует сообщение Луганскинформцентр. По его данным, огонь велся из 82-мм минометов и стрелкового оружия.

На встрече в Минске 17 июля 2019 года участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению. Участники парижского саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) 9 декабря заявили о необходимости установления полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года. Однако обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины не прекратились.

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