В Лондоне заявили об отсутствии достоверных данных о состоянии здоровья Ким Чен Ына

ЛОНДОН, 26 апреля. /ТАСС/. Власти Великобритании не обладают достоверной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил в воскресенье утром в интервью телеканалу Sky News глава МИД королевства Доминик Рааб.

"Пока что все сообщения [о резком ухудшении здоровья или смерти Ким Чен Ына] ничем не подтверждены. Я видел материалы по этой теме в мировых СМИ, но пока у нас нет достоверных сведений, - сказал Рааб. - Однако мы очень внимательно следим за поступающей информацией".

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им операции. Президент США Дональд Трамп позднее заявил на брифинге, что, по его данным, информация СМИ не соответствует действительности. Южнокорейские власти также заявляли об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына, а в МИД КНР усомнились в источнике информации CNN. Эти утверждения также не подтверждаются информированными источниками в Пхеньяне.

В последний раз государственные СМИ КНДР сообщали о появлении Ким Чен Ына на публике 11 апреля. 15 апреля политик впервые за многие годы не присутствовал на торжественной церемонии в честь 108-летия своего деда и основателя республики Ким Ир Сена. Вместе с тем, по данным ЦТАК, 17, 18, 20 и 22 апреля Ким Чен Ын направлял телеграммы президентам Сирии, Зимбабве и Кубы. В воскресенье центральная газета КНДР "Нодон синмун" опубликовала благодарность лидера страны строителям города Самчжиёна.