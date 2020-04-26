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Багдад и Вашингтон в июне обсудят график полного вывода американских сил из Ирака

Главнокомандующий армией Ирака генерал Абдель Карим Халаф подчеркнул, что сотрудничество между Ираком и США в области безопасности продолжится после вывода американских войск

ТАСС, 26 апреля. Ирак и Соединенные Штаты в июне нынешнего года обсудят конкретный график полного вывода американских войск с иракской территории. Об этом, как передал в воскресенье иракский новостной портал Bagdad Al Yaum, сообщил официальный представитель главнокомандующего армии Ирака генерал Абдель Карим Халаф.

"Багдад и Вашингтон на переговорах в июне рассмотрят график полного выхода сил США из Ирака", - указал иракский генерал. По его словам, решение о проведении американо-иракских встреч по данному поводу принято "исходя из постановления парламента страны о необходимости полной эвакуации иностранных войск из Ирака".

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Халаф уточнил, что даже после вывода американских войск "сотрудничество между Ираком и США в области обеспечения безопасности продолжится". "Американские специалисты и после вывода своего контингента с иракской территории будут задействованы в подготовке иракских военных кадров", - пояснил официальный представитель главкома ВС Ирака.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Действия американцев, наносящих с 29 декабря удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск.

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