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Пандемия коронавируса нового типа

AP: Пентагон планирует в восемь раз увеличить тестирование военных на коронавирус

В настоящее время имеющихся ресурсов ведомства достаточно только для проверки военнослужащих с симптомами заболевания

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США рассчитывает довести количество тестов американских военнослужащих на коронавирус с около 7 тыс. до 60 тыс. в день к июню. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP).

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По его данным, имеющихся ресурсов Пентагона достаточно только для проверки военнослужащих с симптомами заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Поэтому Минобороны вынужденно придерживается принципа приоритетов. Это значит, что в первую очередь анализы берут у тех военных, которые выполняют наиболее ответственные задачи с точки зрения национальной безопасности Соединенных Штатов. Речь идет о тех, кто занимается ядерным арсеналом и борьбой с терроризмом, а также служит на авианосцах, получивших приказ о скорой переброске, уточнило AP.

Агентство передает, что Пентагон стремится всеми силами избежать повторения ситуации, сложившейся на атомном авианосце Theodore Roosevelt, на борту которого в конце марта была зафиксирована вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом. В четверг вечером ВМС США на своем сайте сообщили, что число заразившихся коронавирусом моряков на авианосце достигло 840 по итогам обследования всего экипажа. 88 моряков уже вылечились, один член экипажа умер в отделении интенсивной терапии 13 апреля.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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