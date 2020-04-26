Вашингтон призвал Анкару прекратить бурение на кипрском шельфе

НИКОСИЯ, 26 апреля. /ТАСС/. США призывают Турцию прекратить буровые работы на газовом месторождении в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом заявила в интервью газете Phileleftheros посол США в Никосии Джудит Гарбер.

"Соединенным Штатам известно о сообщениях, что турецкое буровое судно Yavuz прибыло 20 апреля в район, который Кипр объявил своей исключительной экономической зоной. Мы настоятельно призываем турецкие власти прекратить эти операции и продолжаем призывать все стороны избегать шагов, которые повышают напряженность в регионе", - сказала она.

По словам Гарбер, "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними сообщениями о планах Турции провести бурение в водах у побережья Кипра". "Этот провокационный шаг нагнетает напряженность в регионе", - подчеркнула глава дипломатического представительства США.

Гарбер отметила, что освоение ресурсов Восточного Средиземноморья должно способствовать сотрудничеству и создавать в этом регионе основу для прочной энергетической безопасности и экономического процветания. "Мы по-прежнему считаем, что нефтегазовые ресурсы Кипра, как и вообще все его ресурсы, должны справедливо распределяться между обеими общинами", - сказала американский дипломат.

Реакция греко-кипрских властей

19 апреля буровое судно Yavuz направилось в сопровождении фрегата ВМС Турции из порта Ташуджу в провинции Мерсин в 6-й и 7-й блоки кипрской ИЭЗ для осуществления там буровых работ в период с 20 апреля по 18 июля.

На следующий день канцелярия президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса в очередной раз обвинила Турцию в "пиратстве", отметив, что Анкара "продолжает открыто преследовать свои незаконные экспансионистские планы" в разгар пандемии коронавируса, и напомнив, что менее чем за год это уже шестая по счету буровая операция Турции в ИЭЗ Кипра.

Канцелярия подчеркнула, что зона, куда направилось турецкое буровое судно, принадлежит Республике Кипр на основании международного права, и что лицензии на разведку газа в 6-м и 7-м блоках кипрской ИЭЗ выданы двум европейским компаниям: итальянской Eni и французской Total.

Реакция посольства России

23 апреля на ситуацию вокруг направления турецкого борового судна в ИЭЗ Кипра отреагировало и посольство РФ в Никосии. Российское дипломатическое представительство призвало "воздерживаться от шагов, ведущих к дестабилизации и наращиванию кризисного потенциала в регионе, строго следовать принципам международного права, избегать угроз применения силы, стремиться к разрешению спорных вопросов исключительно мирным путем, налаживанию диалога и выработке мер доверия".

В посольстве РФ отметили, что события, происходящие в зоне газового месторождения на кипрском шельфе, так или иначе увязаны с давней проблемой разделенного острова. По мнению российской стороны, "данная ситуация в очередной раз подтверждает необходимость достижения прочного, жизнеспособного и справедливого решения кипрского вопроса, отвечающего как интересам самих киприотов, так и задаче обеспечения мира, безопасности и стабильности в Восточном Средиземноморье". В дипломатическом представительстве также подчеркнули, что Россия как постоянный член СБ ООН готова оказывать процессу решения кипрской проблемы "все необходимое содействие".

Позиция Анкары

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее исключительной экономической зоны и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, сопровождаемые военными кораблями буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме самой Анкары, не признает ни одно другое государство мира. Подобные действия всегда вызывали протест официальной Никосии, а Евросоюз в ответ ввел против Турции санкции.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована не признанная мировым сообществом ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.