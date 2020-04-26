СМИ: СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова

КИЕВ, 26 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла уголовное производство в отношении телеведущего канала "Россия-1", генерального директора православного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, который посещал Крым. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос издания "Крым. Реалии".

"Уголовное производство закрыто на основании п. 2 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления)", - говорится в ответе СБУ.

Ранее, 11 апреля, украинский общественный активист Сергей Стерненко опубликовал на своей станице в Facebook информацию о том, что по решению суда СБУ возбудила уголовное дело в отношении Корчевникова за незаконное пересечение границы.

Воссоединение Крыма с Россией

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Украина не признала результатов референдума и ввела наказание за посещение полуострова иностранцами без разрешения украинских властей.