{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова

Ранее сообщалось, что дело было возбуждено за незаконное пересечение границы

КИЕВ, 26 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла уголовное производство в отношении телеведущего канала "Россия-1", генерального директора православного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, который посещал Крым. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос издания "Крым. Реалии".

"Уголовное производство закрыто на основании п. 2 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления)", - говорится в ответе СБУ.

Ранее, 11 апреля, украинский общественный активист Сергей Стерненко опубликовал на своей станице в Facebook информацию о том, что по решению суда СБУ возбудила уголовное дело в отношении Корчевникова за незаконное пересечение границы.

Воссоединение Крыма с Россией

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Украина не признала результатов референдума и ввела наказание за посещение полуострова иностранцами без разрешения украинских властей.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
В команде Зеленского опровергли причастность России к пожару на военном складе в Балаклее
Глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия уточнил, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а пожар начался с подрыва специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС