СМИ: Борис Джонсон вернулся на Даунинг-стрит после перенесенной болезни

ЛОНДОН, 26 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после того, как перенес болезнь, вызываемую новым коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье британский телеканал ​​​ Sky News .

Последние две недели глава кабмина провел в загородной резиденции Чекерс, где восстанавливался и, следуя рекомендациям врачей, не принимал активного участия в работе правительства. При этом, по информации Sky News, он ежедневно общался по видеосвязи с первым министром, главой МИД Домиником Раабом, который временно исполнял его обязанности.

В субботу агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя главы правительства, сообщило о том, что с понедельника Джонсон вернется к исполнению премьерских обязанностей.

Ожидается, что в ближайшие сутки премьер встретится с большинством членов своего кабинета, чтобы получить о них последнюю информацию о ходе борьбы с эпидемией на территории Соединенного Королевства. Вскоре Джонсону предстоит одобрить пока не обнародованную правительственную стратегию по смягчению введенного в стране 23 марта карантина, приняв целый ряд сложных решений. Советники правительства предупреждают, что слишком раннее или чрезмерное ослабление ограничений приведет ко второй волне эпидемии, что еще больше навредит системе общественного здравоохранения и экономике королевства.

Как отметил в пятницу главный санитарный врач Англии Крис Уитти, распространение инфекции в стране уже замедлилось достаточно сильно, чтобы начать всерьез обсуждать снятие некоторых ограничений, однако не все эксперты согласны с такой оценкой. По данным The Sunday Times, поддержка принимаемых правительством мер падает, а в правящей Консервативной партии все громче звучат голоса тех, кто требует как можно скорее отменить карантин, чтобы помочь экономике страны. Ожидается, что условиями для ослабления карантина будут массовое тестирование населения на заражение коронавирусом и наличие антител в сочетании с выявлением и изоляцией лиц, контактировавших с заболевшими. Определять потенциальных заразившихся помогут специальные приложения для мобильных телефонов.

По данным Минздрава Великобритании, обнародованным в воскресенье, количество умерших в стране пациентов с коронавирусом достигло 20,7 тыс., число инфицированных превысило 150 тыс.