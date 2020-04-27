{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп раскритиковал публикацию The New York Times о своих привычках на работе

Издание утверждает, что президент США больше времени проводит в спальне, где читает вырезки из газет и смотрит телевизор, чем в рабочем кабинете

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на The New York Times за публикацию о его привычках на работе. Соответствующую запись глава Белого дома разместил в воскресенье в Twitter.

"Я работаю с раннего утра до поздней ночи, не покидая Белый дом месяцами, чтобы готовить торговые соглашения и восстанавливать вооруженные силы. Теперь я читаю фальшивую историю в The New York Times о моем рабочем графике и предпочтениях в еде, написанную третьесортным корреспондентом, который ничего обо мне не знает", - отметил Трамп.

"Люди, которые меня знают, скажут, что я самый трудолюбивый президент в истории. Я труженик, который за три с половиной года на посту президента, возможно, сделал больше, чем все остальные президенты, лживые СМИ это ненавидят", - говорится в записи.

В публикации газеты The New York Times утверждается, что Трамп больше времени проводит в спальне, где читает вырезки из газет и смотрит телевизор, чем в рабочем кабинете.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Трамп опроверг сообщение о грядущей отставке главы Минздрава
Американский лидер отметил при этом, что Алекс Азар хорошо выполняет свою работу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС