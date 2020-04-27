Эксперты: Россия в 2019 году вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /ТАСС/. Самый большой глобальный объем военных ассигнований за последнее десятилетие был отмечен в мире в 2019 году: он составил $1,917 трлн, что на 3,6% больше, чем в 2018 году. В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
Военные расходы России снижались в 2017-2018 годах, а оборонный бюджет в позапрошлом году составил $61,4 млрд, что поставило страну на шестую строку в мировом рейтинге. Это означало, что Россия впервые с 2006 года не оказалась в пятерке государств, тратящих больше всех на военные нужды. В 2019 году Россия заняла четвертую позицию, так как военные траты возросли на 4,5% и были равны $65,1 млрд или 3,9% ВВП.
"Нагрузка российских военных расходов, равных 3,9% ВВП, была в 2019 одной из самых высоких в Европе, - прокомментировала корреспонденту ТАСС научный сотрудник SIPRI Александра Куимова. - Снижение военных расходов в Саудовской Аравии (-16%) и увеличение расходов в России (4,5%) привело к тому, что Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году, а сама Саудовская Аравия опустилась с третьей позиции на пятую. В 2019 году Россия увеличила расходы на обеспечение деятельности Вооруженных Сил РФ, деятельности войск национальной гвардии, а также наблюдался рост "прочих расходов Министерства обороны" (на социальную поддержку служащих и их семей и так далее)".
На страны, входящие в первую пятерку, - США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию - приходится 62% общего объема военных затрат в мире. Первый раз в пятерке оказались азиатские государства. В 2019 совокупные военные расходы стран мира составили 2,2% глобального ВВП.
"В 2019 году глобальные военные расходы были на 7,2% больше, чем в 2010 году, что указывает на тенденцию последнего десятилетия к их наращиванию, - отмечает научный сотрудник SIPRI доктор Нан Тьян. - Это самый высокий показатель после мирового финансового кризиса 2008 года, который, возможно, знаменует пик этих расходов".
Рекордные ассигнования США, Китая и Индии
Расходы США на военные нужды увеличились в 2019 на 5,3%, достигнув $732 млрд, что составляет 38% мирового объема. Американский прирост оказался равен всему военному бюджету Германии за прошлый год. "Недавний рост военных расходов США в значительной степени основан на ощущении возобновления военного соперничества между великими державами", - пишет старший научный сотрудник SIPRI Питер Веземан.
Китай и Индия возглавляют азиатский рейтинг, имея самые большие расходы на вооружения в регионе. При этом в общемировом рейтинге они занимают вторую и третью строчки соответственно. В прошлом году Китай потратил на военные нужды $261 млрд, на 5,1% больше чем в 2018 году, Индия - $71,1 млрд, что на 6,8% превышает показатель предыдущего года. "Напряженность в отношениях Индии с Пакистаном и Китаем и соперничество с ними являются одним из основных двигателей роста ее военных расходов", - считает Веземан.
Европа и НАТО
В Европе по росту военных расходов первенство принадлежит Германии, где в 2019 году военный бюджет увеличился на 10% и достиг $49,3 млрд. Это один из 15 наиболее высоких показателей роста за прошлый год.
"Отчасти рост военных расходов Германии можно объяснить ощущением возросшей угрозы со стороны России, которое разделяют многие страны-члены НАТО, - считает научный сотрудник SIPRI Диего Лопес да Силва. - Однако при этом военные ассигнования Франции и Великобритании остаются сравнительно стабильными".
Что касается Восточной Европы, то в докладе отмечается резкий рост расходов на военные нужды в ряде стран-членов НАТО. Так, в Болгарии они увеличились на 127%, что объясняется, главным образом, платежами за новые боевые самолеты. В Румынии показатель роста составил 17%.
Совокупный объем военных расходов 29 входящих в НАТО стран равнялся в прошлом году $1,035 трлн.
Среди 15 стран с самой высокой нагрузкой военных расходов первое место занимает Саудовская Аравия (8% ВВП), последнее - Япония (0,9% ВВП). Средняя нагрузка военных расходов на экономику в странах Северной и Южной Америк составила 1,4% ВВП, в Африке - 1,6%, в Азии и Океании, а также Европе - 1,7%. Для Ближнего Востока (стран, по которым есть данные) этот показатель равнялся 4,5%.
Южная Америка, Африка, Ближний Восток
В докладе SIPRI также отмечает волатильность военных расходов государств Черной Африки, находящихся в вооруженных конфликтах, которые стали одной из ее главных причин. В странах, расположенных в зоне Сахеля и озера Чад динамика военных трат в 2019 была разновекторной. Так, если в Буркина Фасо расходы на вооружения возросли на 22%, в Камеруне на 1,4% и Мали на 3,4%, то в Республике Чад они сократились на 5,1%, в Республике Нигер - на 20%, в Нигерии - на 8,2%. В охваченных конфликтами центральноафриканских странах наблюдался их повсеместный рост: в Центральноафриканской Республике - на 8,7%, в Демократической республике Конго - на 16%, в Уганде - на 52%.
В Южной Америке объем военных расходов в 2019 оставался неизменным - $52,8 млрд, из которых 51% пришелся на Бразилию. В Африке совокупный военные расходы увеличились на 1,5% и равнялись $41,2 млрд. Это первый случай роста за последние 5 лет. В Юго-Восточной Азии военные траты составили $40,5 млрд, что на 4,2% больше показателя 2018 года.
Совокупные расходы 11 государств Ближнего Востока, по которым есть данные, в прошлом году пережили падение на 7,5% и равнялись $147 млрд. Несмотря на продолжающиеся военные действия в Йемене и напряженность в отношениях с Ираном, Саудовская Аравия сократила свои ассигнования на вооружения на 16% до $61,9 млрд.