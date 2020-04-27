{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: Россия в 2019 году вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Москва заняла четвертую позицию, поскольку военные траты были равны $65,1 млрд или 3,9% ВВП, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира

СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /ТАСС/. Самый большой глобальный объем военных ассигнований за последнее десятилетие был отмечен в мире в 2019 году: он составил $1,917 трлн, что на 3,6% больше, чем в 2018 году. В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.

На эту тему
Главные достижения российской "оборонки" 2019 года

Военные расходы России снижались в 2017-2018 годах, а оборонный бюджет в позапрошлом году составил $61,4 млрд, что поставило страну на шестую строку в мировом рейтинге. Это означало, что Россия впервые с 2006 года не оказалась в пятерке государств, тратящих больше всех на военные нужды. В 2019 году Россия заняла четвертую позицию, так как военные траты возросли на 4,5% и были равны $65,1 млрд или 3,9% ВВП.

"Нагрузка российских военных расходов, равных 3,9% ВВП, была в 2019 одной из самых высоких в Европе, - прокомментировала корреспонденту ТАСС научный сотрудник SIPRI Александра Куимова. - Снижение военных расходов в Саудовской Аравии (-16%) и увеличение расходов в России (4,5%) привело к тому, что Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году, а сама Саудовская Аравия опустилась с третьей позиции на пятую. В 2019 году Россия увеличила расходы на обеспечение деятельности Вооруженных Сил РФ, деятельности войск национальной гвардии, а также наблюдался рост "прочих расходов Министерства обороны" (на социальную поддержку служащих и их семей и так далее)".

На страны, входящие в первую пятерку, - США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию - приходится 62% общего объема военных затрат в мире. Первый раз в пятерке оказались азиатские государства. В 2019 совокупные военные расходы стран мира составили 2,2% глобального ВВП.

"В 2019 году глобальные военные расходы были на 7,2% больше, чем в 2010 году, что указывает на тенденцию последнего десятилетия к их наращиванию, - отмечает научный сотрудник SIPRI доктор Нан Тьян. - Это самый высокий показатель после мирового финансового кризиса 2008 года, который, возможно, знаменует пик этих расходов".

Рекордные ассигнования США, Китая и Индии

Расходы США на военные нужды увеличились в 2019 на 5,3%, достигнув $732 млрд, что составляет 38% мирового объема. Американский прирост оказался равен всему военному бюджету Германии за прошлый год. "Недавний рост военных расходов США в значительной степени основан на ощущении возобновления военного соперничества между великими державами", - пишет старший научный сотрудник SIPRI Питер Веземан.

На эту тему
Оборонный бюджет США. История и статистика

Китай и Индия возглавляют азиатский рейтинг, имея самые большие расходы на вооружения в регионе. При этом в общемировом рейтинге они занимают вторую и третью строчки соответственно. В прошлом году Китай потратил на военные нужды $261 млрд, на 5,1% больше чем в 2018 году, Индия - $71,1 млрд, что на 6,8% превышает показатель предыдущего года. "Напряженность в отношениях Индии с Пакистаном и Китаем и соперничество с ними являются одним из основных двигателей роста ее военных расходов", - считает Веземан.

Европа и НАТО

В Европе по росту военных расходов первенство принадлежит Германии, где в 2019 году военный бюджет увеличился на 10% и достиг $49,3 млрд. Это один из 15 наиболее высоких показателей роста за прошлый год.

"Отчасти рост военных расходов Германии можно объяснить ощущением возросшей угрозы со стороны России, которое разделяют многие страны-члены НАТО, - считает научный сотрудник SIPRI Диего Лопес да Силва. - Однако при этом военные ассигнования Франции и Великобритании остаются сравнительно стабильными".

На эту тему
Какую технику получит армия России в 2020 году

Что касается Восточной Европы, то в докладе отмечается резкий рост расходов на военные нужды в ряде стран-членов НАТО. Так, в Болгарии они увеличились на 127%, что объясняется, главным образом, платежами за новые боевые самолеты. В Румынии показатель роста составил 17%.

Совокупный объем военных расходов 29 входящих в НАТО стран равнялся в прошлом году $1,035 трлн.

Среди 15 стран с самой высокой нагрузкой военных расходов первое место занимает Саудовская Аравия (8% ВВП), последнее - Япония (0,9% ВВП). Средняя нагрузка военных расходов на экономику в странах Северной и Южной Америк составила 1,4% ВВП, в Африке - 1,6%, в Азии и Океании, а также Европе - 1,7%. Для Ближнего Востока (стран, по которым есть данные) этот показатель равнялся 4,5%.

Южная Америка, Африка, Ближний Восток

В докладе SIPRI также отмечает волатильность военных расходов государств Черной Африки, находящихся в вооруженных конфликтах, которые стали одной из ее главных причин. В странах, расположенных в зоне Сахеля и озера Чад динамика военных трат в 2019 была разновекторной. Так, если в Буркина Фасо расходы на вооружения возросли на 22%, в Камеруне на 1,4% и Мали на 3,4%, то в Республике Чад они сократились на 5,1%, в Республике Нигер - на 20%, в Нигерии - на 8,2%. В охваченных конфликтами центральноафриканских странах наблюдался их повсеместный рост: в Центральноафриканской Республике - на 8,7%, в Демократической республике Конго - на 16%, в Уганде - на 52%.

В Южной Америке объем военных расходов в 2019 оставался неизменным - $52,8 млрд, из которых 51% пришелся на Бразилию. В Африке совокупный военные расходы увеличились на 1,5% и равнялись $41,2 млрд. Это первый случай роста за последние 5 лет. В Юго-Восточной Азии военные траты составили $40,5 млрд, что на 4,2% больше показателя 2018 года.

Совокупные расходы 11 государств Ближнего Востока, по которым есть данные, в прошлом году пережили падение на 7,5% и равнялись $147 млрд. Несмотря на продолжающиеся военные действия в Йемене и напряженность в отношениях с Ираном, Саудовская Аравия сократила свои ассигнования на вооружения на 16% до $61,9 млрд.

Теги
ЯпонияСШАИндияПакистанГерманияРумынияРоссияКитайСаудовская Аравия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Трамп опроверг сообщение о грядущей отставке главы Минздрава
Американский лидер отметил при этом, что Алекс Азар хорошо выполняет свою работу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС