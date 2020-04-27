Эксперты: Россия в 2019 году вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /ТАСС/. Самый большой глобальный объем военных ассигнований за последнее десятилетие был отмечен в мире в 2019 году: он составил $1,917 трлн, что на 3,6% больше, чем в 2018 году. В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.

Военные расходы России снижались в 2017-2018 годах, а оборонный бюджет в позапрошлом году составил $61,4 млрд, что поставило страну на шестую строку в мировом рейтинге. Это означало, что Россия впервые с 2006 года не оказалась в пятерке государств, тратящих больше всех на военные нужды. В 2019 году Россия заняла четвертую позицию, так как военные траты возросли на 4,5% и были равны $65,1 млрд или 3,9% ВВП.

"Нагрузка российских военных расходов, равных 3,9% ВВП, была в 2019 одной из самых высоких в Европе, - прокомментировала корреспонденту ТАСС научный сотрудник SIPRI Александра Куимова. - Снижение военных расходов в Саудовской Аравии (-16%) и увеличение расходов в России (4,5%) привело к тому, что Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году, а сама Саудовская Аравия опустилась с третьей позиции на пятую. В 2019 году Россия увеличила расходы на обеспечение деятельности Вооруженных Сил РФ, деятельности войск национальной гвардии, а также наблюдался рост "прочих расходов Министерства обороны" (на социальную поддержку служащих и их семей и так далее)".

На страны, входящие в первую пятерку, - США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию - приходится 62% общего объема военных затрат в мире. Первый раз в пятерке оказались азиатские государства. В 2019 совокупные военные расходы стран мира составили 2,2% глобального ВВП.

"В 2019 году глобальные военные расходы были на 7,2% больше, чем в 2010 году, что указывает на тенденцию последнего десятилетия к их наращиванию, - отмечает научный сотрудник SIPRI доктор Нан Тьян. - Это самый высокий показатель после мирового финансового кризиса 2008 года, который, возможно, знаменует пик этих расходов".

Рекордные ассигнования США, Китая и Индии

Расходы США на военные нужды увеличились в 2019 на 5,3%, достигнув $732 млрд, что составляет 38% мирового объема. Американский прирост оказался равен всему военному бюджету Германии за прошлый год. "Недавний рост военных расходов США в значительной степени основан на ощущении возобновления военного соперничества между великими державами", - пишет старший научный сотрудник SIPRI Питер Веземан.