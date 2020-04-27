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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп опроверг сообщение о грядущей отставке главы Минздрава

Американский лидер отметил при этом, что Алекс Азар хорошо выполняет свою работу

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опроверг информацию, распространенную газетой Politico, о планах отправить в отставку министра здравоохранения и социальных служб страны Алекса Азара. Американский лидер отметил при этом, что глава ведомства хорошо выполняет свою работу.

"Сообщения о том, что Алекс Азар будет мной уволен - фальшивка. Лживые СМИ знают это, но пытаются отчаянно создать ощущение хаоса и беспорядка среди общественности. Они [СМИ] даже не спросили (соответствуют ли действительности сообщения о планах отставки - прим. ТАСС), - отметил Трамп в воскресенье в Twitter. - Алекс работает отлично".

В субботу газета Politico заявила со ссылкой на источники в вашингтонской администрации, что Белый дом рассматривает возможность отправить главу Минздрава Алекса Азара в отставку. По сведениям источников, в администрации американского лидера недовольны тем, какие меры принимал Азар в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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