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СМИ: саудовская коалиция призвала йеменских сепаратистов отменить режим самоуправления

Коалиция также призвала их придерживаться условий сделки, заключенной в Эр-Рияде в ноябре 2019 года

ТАСС, 27 апреля. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция призвала йеменских сепаратистов отменить ранее введенный режим самоуправления в контролируемых ими южных районах страны. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Arabiya.

Коалиция также призвала сепаратистов придерживаться условий сделки, заключенной в Эр-Рияде в ноябре 2019 года. "Мы призываем все стороны в Адене и на юге страны сделать приоритетом народ Йемена и придерживаться соглашений, достигнутых в Эр-Рияде в ноябре прошлого года. Саудовская Аравия и ОАЭ подтверждают, что соглашение является единственным путем двигаться вперед, и мы надеемся, что все стороны будут придерживаться своих обязательств", - заявил заместитель министра обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман аль Сауд.

Ранее в воскресенье сепаратисты из йеменского Южного переходного совета (ЮПС) объявили о введении самоуправления в контролируемых ими южных районах страны, в том числе в городе Аден. ЮПС также объявил о введении на этих территориях режима чрезвычайного положения.

Заключенная 5 ноября 2019 года в Эр-Рияде сделка между признанным международным сообществом правительством Йемена и сепаратистами из Южного переходного совета предусматривает создание единого правительства из 24 министерств, которые в равной степени будут распределены между южными и северными провинциями. Кроме того, стороны договорились слить воедино все подконтрольные им вооруженные отряды и силовые структуры, подчинить их Минобороны и МВД, а также объединить усилия под руководством аравийской коалиции с целью противостоять хуситам и террористическим группировкам "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ).

Продолжающийся ровно пять лет конфликт в Йемене привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.

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ЙеменСаудовская Аравия
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