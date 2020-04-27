NYT: США задумали новый ход с целью сохранить оружейное эмбарго против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. США попытаются добиться принятия Советом Безопасности ООН проекта резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана, на основании положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в 2018 году. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times , ссылающаяся на источники в администрации Соединенных Штатов.

Они напомнили, что, в соответствии с положениями СВПД, который был подписан постоянной пятеркой СБ ООН и Германией с Ираном в 2015 году, Тегеран с октября сможет приобретать оружие и военную технику у зарубежных поставщиков. Администрация США намерена этого не допустить и попытаться убедить членов СБ ООН либо продлить срок действия оружейного эмбарго, либо ввести еще более жесткие санкции против Ирана.

По данным газеты, госсекретарь Майкл Помпео одобрил план, согласно которому США, с юридической точки зрения, все еще являются участницей СВПД и якобы вправе потребовать возобновления санкций ООН, которые действовали до заключения ядерной сделки. Если оружейное эмбарго не будет продлено в октябре, то Вашингтон воспользуется этим аргументом, чтобы настоять на возобновлении старых санкций. Теоретически такой вариант действий будет обязателен для исполнения всеми остальными членами Объединенных Наций, поясняет газета.

С ее точки зрения, замысел администрации президента Дональда Трампа преследует далеко идущие цели с учетом приближения выборов 3 ноября. Например, вынудить Тегеран заключить новый договор на смену СВПД, но на условиях, в большей степени устраивающих США. Иран неоднократно отказывался вступать в подобные переговоры и требует, чтобы Соединенные Штаты снова стали участником ядерной сделки и неукоснительно выполняли все ее положения. Трамп такой путь отвергает.

Согласно публикации, многие союзники США в Европе выступят против замысла и слишком выборочного обращения США с международным договором подобной значимости. "Мы не можем позволить Исламской Республике Иран начать закупать обычное оружие через шесть месяцев. Президенту [Бараку] Обаме никогда не следовало соглашаться на прекращение оружейного эмбарго ООН, - приводит газета ответ Помпео на просьбу прокомментировать публикацию. - Мы готовы воспользоваться всеми имеющимися у нас дипломатическими вариантами для обеспечения сохранения оружейного эмбарго СБ ООН".

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук довел подробности замысла до сведения некоторых членов Совета национальной безопасности Белого дома, пишет газета со ссылкой на европейских дипломатов. По их словам, Хук во время визитов в Нью-Йорк и Париж сообщил союзникам о плане в общих чертах, умолчав, однако, о готовности США в одностороннем порядке требовать ужесточения санкций в отношении Тегерана.

Позиция России

МИД России 3 марта распространил комментарий, отметив, что речь о продлении оружейного эмбарго в Совете Безопасности ООН не стоит. На Смоленской площади указали на высказывания госсекретаря США в комиссии по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и на размещенное на сайте Госдепа табло с обратным отсчетом до 18 октября 2020 года, когда истекает установленный резолюцией СБ ООН 2231 срок особого порядка поставок в Иран и из Ирана вооружений и военной техники по семи категориям соответствующего Регистра ООН.

"Вызывает категорическое неприятие стремление США навязать миру схему избирательного применения резолюций СБ ООН. Как понимаем, это один из элементов пресловутого порядка, основанного на правилах. Именно такой подход, а вовсе не истечение срока действия тех или иных положений резолюции СБ ООН 2231 является, как выражаются в Госдепартаменте, "порочной дипломатической практикой", - подчеркивал МИД РФ.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. Резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго и запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет в течение восьми лет.

Отношения между США и Ираном резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из СВПД 8 мая 2018 года и восстановления против Тегерана режима американских экономических санкций, в том числе в сфере нефтяного экспорта. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что готов к возобновлению диалога с иранскими властями. По его словам, Вашингтон заинтересован в замене СВПД на другой договор, который охватывал бы не только ядерную программу Ирана, но и широкий спектр других вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.