Южнокорейская разведка не фиксирует ничего необычного в КНДР

СЕУЛ, 27 апреля. /ТАСС/. Разведка Южной Кореи подтвердила, что в КНДР не происходит ничего необычного на фоне слухов о болезни лидера страны Ким Чен Ына. Как сообщает в понедельник агентство Reuters, об этом заявил на закрытом форуме в Сеуле в воскресенье южнокорейский министр объединения Ким Ён Чхоль.

"Правительство имеет разведывательные ресурсы для того, чтобы с уверенностью утверждать, что на Севере не происходит ничего необычного", - приводит слова министра агентство.

Ранее СNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. Президент США Дональд Трамп позднее заявил на брифинге, что по его данным информация СМИ не соответствует действительности. Южнокорейские власти также заявляли об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына, а в МИД КНР усомнились в источнике информации СNN. Эти утверждения также не подтверждаются информированными источниками в Пхеньяне.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами народной республики.