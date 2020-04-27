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Пандемия коронавируса нового типа
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В Казахстане продлили режим чрезвычайного положения

Он будет действовать до 11 мая

НУР-СУЛТАН, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Казахстана продлили режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 11 мая. Об этом говорится в заявлении президента республики Касым-Жомарта Токаева, опубликованном в понедельник его пресс-службой.

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"С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года. Это решение продиктовано нынешней сложной реальностью. В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится", - отметил глава государства.

По его словам, пик заболеваемости в Казахстане окончательно не пройден и по-прежнему сохраняется угроза выхода ситуации из-под контроля.

Смягчение мер

Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане готова пойти на смягчение карантинных мер.

"Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима, прежде всего в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находится под контролем. Госкомиссии поручено определить перечень организаций, которые начнут свою работу во всех регионах страны по примеру столицы. В первую очередь, это промышленные предприятия, строительные и дорожно-строительные, транспортные компании, банки, центры обслуживания населения", - указал президент Казахстана.

По его словам, при этом следует обеспечить соблюдение всех санитарных норм, проводить регулярную дезинфекцию рабочих мест, а в повседневной жизни нужно придерживаться правил социального дистанцирования. "Руководители предприятий и местные исполнительные органы несут за это персональную ответственность. Значительно вырастает роль акиматов (администраций - прим. ТАСС) всех уровней", - отметил президент.

Кроме того, правительство выплатит помощь гражданам, потерявшим доходы, в размере 42,5 тыс. тенге ($98) и за второй месяц действия режима ЧП. При этом вновь подавать заявку не нужно, а выплаты будут осуществляться на основе представленных ранее документов. Также продолжат получать продуктовые наборы нуждающиеся семьи.

Токаев констатировал, что в период изоляции непросто приходится родителям с маленькими детьми, которым особенно тяжело сидеть в четырех стенах. "Государственная комиссия совместно с акиматами должны проработать вопрос открытия доступа к детским и дворовым площадкам, - подчеркнул Токаев. - Естественно, с жестким соблюдением всех санитарных норм и требований".

"Сильно переживают дачники, потому что в разгаре самая важная весенняя пора. Госкомиссия рассмотрела этот вопрос, решение будет обнародовано", - добавил он.

Авиарейсы между Нур-Султаном и Алма-Атой

Токаев сообщил, что кабинет министров республики с 1 мая разрешит авиарейсы между Нур-Султаном и Алма-Атой, остановленные ранее из-за угрозы распространения коронавируса.

"В стране остановлены все пассажирские авиаперевозки. Это было полностью оправданно. Но с учетом относительной стабилизации ситуации правительство откроет с 1 мая авиарейсы между столицей и Алматы", - говорится в заявлении главы государства.

Токаев отметил, что такая мера необходима как для граждан, так и для работы многих специалистов, в том числе задействованных в борьбе с инфекцией. "При этом важно тщательно продумать все меры предосторожности, разработать регламент взаимодействия авиационных и санитарно-эпидемиологических служб", - подчеркнул он.

По словам президента, частичное ослабление карантина нельзя рассматривать как возвращение к обычному укладу жизни. "Торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, парки и прочие места массового скопления людей пока будут закрыты для посещения. Сохранится дистанционное обучение в вузах, колледжах, школах", - пояснил Токаев.

15 марта Токаев подписал указ о введении в республике режима ЧП до 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже президент поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны. 14 апреля он подписал указ о продлении режима ЧП до 1 мая.

К настоящему времени в Казахстане подтверждено 2 717 случаев инфицирования коронавирусом, 682 человека выздоровели, 25 умерли.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПандемия коронавируса нового типа
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