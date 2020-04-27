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Посольство Италии в России опровергло сообщения СМИ о закрытии госграниц до конца года

В диппредставительстве добавили, что тема закрытия Италией государственных границ не поднималась
Посольство Италии в РФ Александр Щербак/ТАСС
Описание
Посольство Италии в РФ
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Вопрос о закрытии государственных границ Италии до конца года не поднимался. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в посольстве Италии в РФ в связи с информацией в ряде российских СМИ о якобы имевшем место заявлении итальянских властей о продлении этих мер.

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"Тема закрытия Италией государственных границ не поднималась", - указали в диппредставительстве.

Как отметили в посольстве, в опубликованном в газете La Repubblica 25 апреля интервью министра культурного достояния, культурной деятельности и туризма Дарио Франческини "было сказано, что в целом будущее данного вопроса будет зависеть от развития эпидемической ситуации и решений отдельных государств".

"На данный момент представляется сложным планировать возобновление в ближайшем будущем международного туристического потока в Италию, вследствие чего нашей стране придется уделять больше внимания внутреннему туризму, поощряя собственных граждан знакомиться с итальянскими достопримечательностями, - привело диппредставительство точные слова министра из интервью. - Разумеется, мы возлагаем надежды на то, что поездки в Италию туристов из других стран возобновятся как можно скорее: россияне всегда относились к ней с большой любовью, традиционно выбирая именно Италию для поездки на отдых".

Локальная вспышка коронавируса была выявлена в Италии 21 февраля на севере страны, где зарегистрировано наибольшее число случаев заражения и летальных исходов. Число инфицированных коронавирусом в Италии составляет 197 675, из которых более 26 644 умерли от последствий вызываемого им заболевания и почти 65 тыс. излечились.

Карантин с ограничением на передвижение действует в стране с 10 марта. Школы и другие образовательные учреждения закрыли несколькими днями раньше, как и музеи, театры и кино. Затем объявили о прекращении коммерческой деятельности, закрыли рестораны и бары. Производство товаров не первой необходимости приостановили 22 марта. Ограничительные меры действуют до 3 мая. Запрещен въезд туристов.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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