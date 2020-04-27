В Пекине не располагают данными о состоянии здоровья Ким Чын Ына

ПЕКИН, 27 апреля. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство не располагает информацией о состоянии здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, однако может подтвердить двустороннее взаимодействие с Пхеньяном с целью предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Во-первых, я хотел бы задать вопрос, из каких источников вы взяли эту информацию [об ухудшившемся здоровье Ким Чен Ына]. У меня нет информации на данный счет, - сказал он на регулярном брифинге. - Мы предоставили северокорейской стороне оборудование для проведения медицинских тестов. Власти Китая борются с распространением коронавируса у себя в стране и одновременно оказывают помощь государствам, которые в ней нуждаются. Этот вопрос [самочувствия Ким Чен Ына] не имеет отношения к группе [направленных в Пхеньян] медицинских специалистов".

Дипломат также подчеркнул, что Китай и КНДР - близкие соседи, традиционно поддерживающие дружественные отношения.

В субботу агентство Reuters сообщило, что китайские власти направили в Пхеньян группу специалистов, в которую вошли медицинские эксперты. Эта информация увязывается с появившимися ранее слухами о возможных проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына.

По данным телекомпании CNN, США изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР после якобы перенесенной им хирургической операции. Никакого подтверждения этой информации она не привела.