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В Пекине не располагают данными о состоянии здоровья Ким Чын Ына

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан поинтересовался, из каких источников журналисты берут информацию об ухудшении здоровья лидера КНДР

ПЕКИН, 27 апреля. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство не располагает информацией о состоянии здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, однако может подтвердить двустороннее взаимодействие с Пхеньяном с целью предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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"Во-первых, я хотел бы задать вопрос, из каких источников вы взяли эту информацию [об ухудшившемся здоровье Ким Чен Ына]. У меня нет информации на данный счет, - сказал он на регулярном брифинге. - Мы предоставили северокорейской стороне оборудование для проведения медицинских тестов. Власти Китая борются с распространением коронавируса у себя в стране и одновременно оказывают помощь государствам, которые в ней нуждаются. Этот вопрос [самочувствия Ким Чен Ына] не имеет отношения к группе [направленных в Пхеньян] медицинских специалистов".

Дипломат также подчеркнул, что Китай и КНДР - близкие соседи, традиционно поддерживающие дружественные отношения.

В субботу агентство Reuters сообщило, что китайские власти направили в Пхеньян группу специалистов, в которую вошли медицинские эксперты. Эта информация увязывается с появившимися ранее слухами о возможных проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына.

По данным телекомпании CNN, США изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР после якобы перенесенной им хирургической операции. Никакого подтверждения этой информации она не привела.

Теги
КНДРКитайКим Чен Ын
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