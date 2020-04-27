Медведчук: посольство США удалило информацию о работе биолабораторий на Украине

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Посольство США на Украине удалило со своего сайта информацию о работе в стране лабораторий, которые занимаются изучением опасных для человека патогенов. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Посольство США удалило со своего сайта информацию о биолаборатории предпоследнего уровня защиты, работающей только с человеческими патогенами", - цитирует его в понедельник пресс-служба партии.

Ранее ОПЗЖ потребовала от руководства Украины проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий. В партии заподозрили, что они могут стать источником эпидемий в стране, однако в посольстве США эти подозрения отвергли. В ответе диппредставительства говорилось, что на Украине есть исследовательский центр, который работает "над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и представляющих угрозу токсинов" и не может стать источником эпидемий.

Медведчук назвал это заявление "жалкой попыткой оправдаться и заменить обнародование информации о реальной деятельности опасных лабораторий общими рассуждениями".

Кроме того, партия установила, что посольство пытается скрыть информацию о работе на Украине двух центров, занимающихся исследованием опасных для человека патогенов, которая была на сайте еще три года назад.

"В 2017 году посольство США не только открыто курировало как минимум две лаборатории III (предпоследнего) уровня защиты, но и открыто заявляло об этом, - отметил Медведчук, - Это не является доказательством того, что не было вторых, более опасных лабораторий, либо же в этих лабораториях не проводили эксперименты с возбудителями максимального уровня угрозы, но совершенно точно свидетельствует о желании посольства США удалить компрометирующую их информацию".

Создание на Украине отдельной лаборатории для таких патогенов, по словам политика, "свидетельствует о проведении экспериментов на людях".

"Это возможность проведения самых опасных исследований, а также исследований на человеке, которые законодательно запрещены в США, однако разрешены в Украине - как из-за несовершенства украинского законодательства, так и в большей степени из-за внешнего управления Украиной со стороны США, что позволяет превращать нашу страну в площадку для биологических экспериментов, могильник для токсичных и ядерных отходов и сырьевой придаток", - заключил Медведчук. Он также раскритиковал позицию действующей на Украине власти, "которая не хочет открыть правду, опасаясь гнева "вашингтонского обкома".