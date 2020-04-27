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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Таиланда продлили до 31 мая запрет на прибытие международных пассажирских рейсов

Мера не распространяется на государственные или военные самолеты, аварийную посадку, гуманитарную помощь, медицинские и спасательные полеты, репатриацию и грузовые самолеты

БАНГКОК, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Таиланда в третий раз продлили временный запрет на прибытие в аэропорты страны всех международных пассажирских рейсов в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в обнародованном в понедельник указе управления гражданской авиации королевства.

Согласно документу, запрет на прибытие в Таиланд международных пассажирских рейсов, который изначально был введен с 4 по 6 апреля, был продлен до 18 апреля, а потом до 30 апреля, теперь будет действовать до 31 мая. Мера не распространяется на государственные или военные самолеты, аварийную посадку, гуманитарную помощь, медицинские и спасательные полеты, репатриацию и грузовые самолеты. Вместе с тем люди, прибывшие в Таиланд одним из перечисленных способов, должны отправиться на 14-дневный карантин.

Первоначальное ограничение вступило в силу через два дня после того, как в своем телевизионном обращении к народу премьер-министр Прают Чан-Оча попросил временно отложить поездки в Таиланд. Таким образом правительство планировало выиграть время, чтобы подготовить карантинные центры для вновь прибывающих из-за границы.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,9 тыс., вылечились более 2,6 тыс. человек, умерли 52, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тысяч батов (1,2 тыс. долларов).

Теги
ТаиландПандемия коронавируса нового типа
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