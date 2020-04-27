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Чехия готова к переговорам о перемещении памятника маршалу Коневу в Россию

Министр иностранных дел республики Томаш Петржичек также подчеркнул, что Чехия не нарушила ни единого положения действующих соглашений с Россией

ПРАГА, 27 апреля. /ТАСС/. Чехия открыта для переговоров с Россией о перемещении снятого муниципальными властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в РФ. Об этом заявил в понедельник в интервью газете Hospodarske noviny министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.

"Мы открыты к переговорам с РФ о перемещении скульптуры", - отметил он.

Министр особо подчеркнул, что Чехия не нарушила ни единого положения действующих соглашений с Россией. Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, который, в частности, предписывает сторонам обеспечивать сохранность воинских памятников, предусматривает возможность их перемещения при достойном обращении с ними, сказал глава МИД.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно обратился к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать памятник маршалу в Россию. Между тем, согласно Петржичеку, этот вопрос касается межгосударственных отношений и должен решаться через МИД Чехии.

"Если бы одной из возможностей соблюдения обязательств [Чехии по договору от 1993 года] была бы возможность переговоров с РФ о перемещении скульптуры на российскую территорию, то мы этому [переговорам] открыты. Этот вопрос должен быть обсужден с партнерами [МИД Чехии], представителями органов муниципального самоуправления и коллегами в правительстве", - сказал министр.

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором памятник был установлен на площади Интербригады. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичЧехияРоссия
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