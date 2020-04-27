Чехия готова к переговорам о перемещении памятника маршалу Коневу в Россию

ПРАГА, 27 апреля. /ТАСС/. Чехия открыта для переговоров с Россией о перемещении снятого муниципальными властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в РФ. Об этом заявил в понедельник в интервью газете Hospodarske noviny министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.

"Мы открыты к переговорам с РФ о перемещении скульптуры", - отметил он.

Министр особо подчеркнул, что Чехия не нарушила ни единого положения действующих соглашений с Россией. Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, который, в частности, предписывает сторонам обеспечивать сохранность воинских памятников, предусматривает возможность их перемещения при достойном обращении с ними, сказал глава МИД.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно обратился к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать памятник маршалу в Россию. Между тем, согласно Петржичеку, этот вопрос касается межгосударственных отношений и должен решаться через МИД Чехии.

"Если бы одной из возможностей соблюдения обязательств [Чехии по договору от 1993 года] была бы возможность переговоров с РФ о перемещении скульптуры на российскую территорию, то мы этому [переговорам] открыты. Этот вопрос должен быть обсужден с партнерами [МИД Чехии], представителями органов муниципального самоуправления и коллегами в правительстве", - сказал министр.

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором памятник был установлен на площади Интербригады. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".