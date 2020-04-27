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Дело Ассанжа и WikiLeaks
Обновлено 

Британский суд перенес слушания об экстрадиции Ассанжа в США

В условиях пандемии процесс не может продолжиться 18 мая, как было запланировано ранее

ЛОНДОН, 27 апреля. /ТАСС/. Британский суд согласился перенести с мая на более поздний срок слушания по вопросу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как сообщило агентство Reuters, такое решение приняла судья Вестминстерского магистратского суда Лондона Ванесса Барайтсер на прошедших в понедельник процедурных слушаниях.

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История дела Джулиана Ассанжа

Защита австралийца указывала на необходимость переноса заседания на сентябрь из-за вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. В частности, юристы говорили о том, что из-за введенного карантина не могут встретиться со своим подзащитным уже более месяца и за это время лишь несколько раз общались с ним по телефону. С этой позицией согласилась и сторона обвинения.

В итоге судья признала, что в нынешних условиях слушания об экстрадиции не могут продолжиться 18 мая, как было запланировано. Она дала сторонам защиты и обвинения время до 4 мая, чтобы определить новую дату.

При этом судья сообщила, что следующее доступное "окно" в судебном графике, когда слушания могут идти три недели подряд - именно такая продолжительность рассмотрения дела Ассанжа была заложена на май - имеется лишь с 2 ноября.

Сам Ассанж в понедельник не принимал участие в слушаниях ни лично, ни по видеосвязи. Защита австралийца сослалась на болезнь подзащитного, не приведя дополнительных деталей.

Теги
СШАВеликобританияДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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