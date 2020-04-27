Макрон и Зеленский заявили о необходимости продолжения переговоров по Донбассу

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе должны быть продолжены. Об этом шла речь в ходе телефонного разговора президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона, который состоялся в понедельник.

"В ходе разговора отмечена важность продолжения переговоров для достижения мира в Донбассе", - сообщает пресс-служба офиса Зеленского.

Стороны остановились на ситуации на востоке Украины и реализации договоренностей, достигнутых на парижском саммите "нормандской четверки" в декабре прошлого года. Макрон также "приветствовал взаимный обмен удерживаемыми лицами (между Киевом и республиками Донбасса - прим. ТАСС) 16 апреля этого года, в рамках которого на Украину вернулись 20 человек", информировали в офисе.

Макрон и Зеленский также договорились о восстановлении динамики двустороннего общения после нормализации ситуации, связанной с распространением коронавируса в обеих странах.

23 апреля представитель МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что 30 апреля состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в формате видеоконференции. А до этого глава МИД ФРГ Хайко Маас, анонсировав будущие переговоры глав МИД "четверки", сообщил, что таким образом стороны согласились придать новый импульс процессу урегулирования конфликта. В то же время переговоры на уровне лидеров четырех государств пока не ведутся. В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение саммита в нормандском формате пока не имеет смысла из-за позиции украинских властей, блокирующих выполнение решений последней встречи лидеров "четверки".

Саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца после этих переговоров. Киев ожидал, что она пройдет в апреле.