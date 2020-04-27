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Рада может рассмотреть вопрос о назначении Саакашвили вице-премьером в четверг

Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уточнил, что этот вопрос пока не внесен в повестку

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Верховная рада может уже в четверг рассмотреть вопрос о назначении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером правительства Украины, однако этот вопрос пока не внесен в повестку дня. Об этом заявил в понедельник глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в парламенте Украины Давид Арахамия, сообщает агентство УНН.

"На этот четверг мы еще не определились с повесткой дня - порядок будет инициирован парламентом, там нет этого вопроса, - сказал Арахамия, имея в виду вопрос о назначении Саакашвили в правительство. - Но я не исключаю того факта, что по инициативе офиса президента может быть добавлен кадровый вопрос, добавлен в повестку внеочередного заседания, которое состоится в четверг".

В то же время депутат Рады от "Слуги народа" Ирина Верещук не исключила, что Саакашвили в конечном итоге может получить пост не в правительстве, а в офисе президента Украины. "В любом случае я убеждена, что Михаил Николозович (Саакашвили - прим. ТАСС) найдет свое место, и мы действительно будем благодарить его за энергию, которую он готов вкладывать и развивать наше государство", - цитирует УНН слова Верещук. "Я думаю, что его место будет лучше и эффективнее именно в офисе президента. Нам не хватает коммуникации в треугольнике "офис президента - парламент- кабмин", - считает она.

В среду, 22 апреля, Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост заместителя премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. В пятницу перед внеочередным заседанием Рады депутаты президентской фракции "Слуга народа" встретились с Саакашвили и заслушали его видение работы в украинском правительстве. После встречи Саакашвили сообщил журналистам, что его кандидатуру в Раде, скорее всего, будут рассматривать в четверг, 30 апреля.

Теги
УкраинаСаакашвили, Михаил Николаевич
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