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Пандемия коронавируса нового типа

Додон выразил благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусом

Президент Молдавии, в частности, привел пример бесплатно предоставленного российской стороной грузового самолета, на котором из Китая в Кишинев была перевезена партия медицинских средств защиты

КИШИНЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил руководство РФ за гуманитарную, финансовую и другую помощь в условиях пандемии. Об этом глава республики написал в понедельник на своей странице в Facebook после встречи с послом РФ Олегом Васнецовым.

"Передал слова искренней благодарности нашим российским партнерам, в особенности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, за помощь, оказанную Молдове в трудную минуту. В частности, привел пример бесплатно предоставленного российской стороной грузового самолета, на котором из Китая в Кишинев была перевезена партия медицинских средств защиты, столь нужных нашим людям. Поблагодарил также за кредит в размере €200 млн, предоставленный Республике Молдова", - отметил Додон.

Президент Молдавии обсудил с послом РФ эпидемическую ситуацию в обеих странах, а также план мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы.

"Были едины во мнении о том, что акции с участием большого числа людей следует перенести на более поздний срок, когда воздействие пандемии ослабнет и исчезнет риск инфицирования населения", - написал Додон.

Из-за опасности распространения коронавируса в Молдавии было введено чрезвычайное положение. Режим действует до 15 мая, в республике закрыты границы и ограничено передвижение людей. Число случаев заражения в стране на понедельник составляет 3 408, умерли 98 пациентов с коронавирусом.

Теги
РоссияМолдавияДодон, ИгорьПандемия коронавируса нового типа
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