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СМИ: Ким Чен Ын направил поздравление президенту ЮАР

Как передает ЦТАК, личное послание лидера КНДР было направлено 27 апреля по случаю национального праздника ЮАР

ПХЕНЬЯН, 27 апреля. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту ЮАР Сирилу Рамапосе. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что личное послание лидера КНДР было направлено в понедельник по случаю национального праздника ЮАР.

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"Пользуясь случаем, выражаю уверенность, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя нашими государствами будут непрерывно расширяться и развиваться", - приводит агентство слова Ким Чен Ына. При этом руководитель народной республики в поздравительной телеграмме пожелал народу ЮАР "еще больших успехов в работе для стимулирования национальной сплоченности и достижения социально-экономического развития страны".

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни Ким Чен Ына, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются информированными источниками в Пхеньяне.

Теги
ЮАРКНДРКим Чен ЫнКим Ир СенРамапоса, Сирил
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