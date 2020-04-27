СМИ: Ким Чен Ын направил поздравление президенту ЮАР

"Пользуясь случаем, выражаю уверенность, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя нашими государствами будут непрерывно расширяться и развиваться", - приводит агентство слова Ким Чен Ына. При этом руководитель народной республики в поздравительной телеграмме пожелал народу ЮАР "еще больших успехов в работе для стимулирования национальной сплоченности и достижения социально-экономического развития страны".

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни Ким Чен Ына, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются информированными источниками в Пхеньяне.