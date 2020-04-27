Суд Киева перенес на 30 апреля избрание меры пресечения Януковичу

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева перенес на 30 апреля заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу по событиям на "майдане" 18-20 февраля 2014 года. Об этом в понедельник сообщила в Facebook Адвокатская совещательная группа.

"Защита Януковича не явилась. Направили ходатайство об отложении заседания в связи с карантином. Судья перенесла заседание на 30 апреля на 11:00", - говорится в сообщении.

При этом адвокаты отметили, что дело относится к категории тех, которые рассматриваются безотлагательно.

20 февраля 2014 года на "майдане" имели место столкновения протестующих с силовиками, в результате чего погибли несколько десятков человек, пострадали более 600.

В январе 2019 года суд в Киеве приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно. Экс-президента обвиняли в государственной измене, в пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины.