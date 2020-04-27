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AP: праймериз демократов в штате Нью-Йорк отменили из-за коронавируса

По данным агентства, решение было принято по итогам голосования в счетной комиссии штата

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Первичные выборы (праймериз) Демократической партии США в штате Нью-Йорк отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

По его данным, решение было принято в понедельник по итогам голосования в счетной комиссии штата. Президентские праймериз, которые ранее были перенесены на 23 июня, решено отменить ради сокращения явки населения и снижения числа избирательных участков. Агентство отмечает, что в некоторых районах штата в эту же дату пройдут первичные выборы в местные органы власти и Конгресс США.

Агентство подчеркивает, что отменить проведение президентских праймериз в штате стало возможно после того, как сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс 8 апреля отказался от участия в предвыборной гонке. Таким образом единственным претендентом на выдвижение кандидатом от демократов на выборах главы государства остается бывший вице-президент США Джозеф Байден. Ранее праймериз были перенесены с 28 апреля на 23 июня из-за тяжелой ситуации с распространением нового коронавируса.

По подсчетам газеты The New York Times, экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, уже заручился поддержкой 1305 делегатов съезда. Для выдвижения уже в первом туре голосования на съезде Байдену необходима поддержка 1 991 делегата. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, БерниВыборы президента США - 2020Пандемия коронавируса нового типа
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