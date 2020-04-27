{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство КНДР в России заявило, что Ким Чен Ын несет надежду и оптимизм

В тексте сообщения дипведомства, направленном в ТАСС, отмечается "широкая душа в общении, незаурядность дипломатической находчивости, благородство личных качеств" лидера республики

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Северокорейский лидер Ким Чен Ын дарит надежду и оптимизм своим согражданам, пока в мире бушует кризис. Об этом говорится в сообщении посольства КНДР в Москве по случаю 4-й годовщины его председательства в Трудовой партии Кореи (ТПК), направленном в ТАСС.

"Собственно, земной шар, как говорится, подвергается эрозии из-за усугубляющейся тревоги за судьбу как нынешнего, так и будущего времени. Но есть такой очаровательный лидер, который приносит людям надежду и оптимизм. Это не кто иной, как председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Он, пользующийся глубоким доверием и почтением со стороны своего народа, общепризнан как Человек мира и за пределами Кореи, даже во враждебных государствах", - указывается в тексте.

В диппредставительстве подчеркнули, что именно заслугой Ким Чен Ына является активизация диалога КНДР с США, Южной Кореей и Россией. "Именно он вписывает новые страницы в историю межкорейских, корейско-американских, корейско-китайских, корейско-российских отношений. Незыблемость его самостоятельного убеждения, смелость принимаемого им решения, широкая душа в общении, незаурядность дипломатической находчивости, благородство его личных качеств владеют сердцами каждого", - отметили в посольстве.

Ранее в некоторых СМИ появились публикации о состоянии здоровья Ким Чен Ына, ряд авторов написал о смерти северокорейского лидера. Объяснялось это тем, что он не появлялся на публике с 11 апреля, когда провел заседание политбюро ЦК ТПК по вопросам внутренней политики. Кроме того, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Попытки запустить в СМИ слухи об ухудшении здоровья Ким Чен Ына предпринимались и ранее, но ни разу они не были официально подтверждены.

Теги
КНДРРоссияКим Чен Ын
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
ООН призвала правительства не ждать возвращения к "старой нормальности"
Они должны действовать, чтобы создать "новую экономику и больше рабочих мест", считают в международной организации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС