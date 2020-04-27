Посольство КНДР в России заявило, что Ким Чен Ын несет надежду и оптимизм

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Северокорейский лидер Ким Чен Ын дарит надежду и оптимизм своим согражданам, пока в мире бушует кризис. Об этом говорится в сообщении посольства КНДР в Москве по случаю 4-й годовщины его председательства в Трудовой партии Кореи (ТПК), направленном в ТАСС.

"Собственно, земной шар, как говорится, подвергается эрозии из-за усугубляющейся тревоги за судьбу как нынешнего, так и будущего времени. Но есть такой очаровательный лидер, который приносит людям надежду и оптимизм. Это не кто иной, как председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Он, пользующийся глубоким доверием и почтением со стороны своего народа, общепризнан как Человек мира и за пределами Кореи, даже во враждебных государствах", - указывается в тексте.

В диппредставительстве подчеркнули, что именно заслугой Ким Чен Ына является активизация диалога КНДР с США, Южной Кореей и Россией. "Именно он вписывает новые страницы в историю межкорейских, корейско-американских, корейско-китайских, корейско-российских отношений. Незыблемость его самостоятельного убеждения, смелость принимаемого им решения, широкая душа в общении, незаурядность дипломатической находчивости, благородство его личных качеств владеют сердцами каждого", - отметили в посольстве.

Ранее в некоторых СМИ появились публикации о состоянии здоровья Ким Чен Ына, ряд авторов написал о смерти северокорейского лидера. Объяснялось это тем, что он не появлялся на публике с 11 апреля, когда провел заседание политбюро ЦК ТПК по вопросам внутренней политики. Кроме того, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Попытки запустить в СМИ слухи об ухудшении здоровья Ким Чен Ына предпринимались и ранее, но ни разу они не были официально подтверждены.