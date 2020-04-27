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Пандемия коронавируса нового типа

ООН призвала правительства не ждать возвращения к "старой нормальности"

Они должны действовать, чтобы создать "новую экономику и больше рабочих мест", считают в международной организации

ООН, 27 апреля. /ТАСС/. ООН призывает правительства всех стран предпринимать срочные меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе ООН "Дорожная карта по немедленному социально-экономическому ответу на COVID-19".

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"Возвращения к "старой нормальности" не будет, правительства должны действовать, чтобы создавать новую экономику и больше рабочих мест", - говорится в документе.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил доклад с анализом основных социально-экономических угроз в связи с пандемией коронавируса. "Одним из ключевых компонентов работы ООН является сохранение жизней, защита людей, воссоздание лучших условий для общества после того, как под эгидой Всемирной организации здравоохранения будет дан ответ угрозе здоровья", - говорится в опубликованном в понедельник докладе.

В ООН назвали три "краеугольных камня ответных действий". Первый - это работа Фонда солидарности (Solidarity Response Fund, создан в марте по инициативе ВОЗ для финансирования борьбы с коронавирусом) в борьбе с инфекцией под контролем Фонда ООН и Швейцарского благотворительного фонда для устранения немедленной угрозы здоровью людей. Второй - это реализация плана ООН по глобальному гуманитарному ответу на пандемию. И третий - это выполнение плана ООН по социально-экономическому восстановлению.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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