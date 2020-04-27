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Хафтар заявил, что Ливийская национальная армия берет на себя управление страной

Фельдмаршал также сообщил о прекращении действия Схиратского соглашения
Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар REUTERS/Philippe Wojazer
Описание
Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
© REUTERS/Philippe Wojazer

КАИР, 27 апреля. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в понедельник о том, что берет на себя управление страной. Об этом заявил в видеообращении к нации сам ее командующий, передает телеканал Sky News Arabia.

"Генеральное командование вооруженных сил принимает на себя руководство страной и объявляет о прекращении действия Схиратского соглашения, - говорится в обнародованном заявлении Хафтара. - Несмотря на тяжелое бремя ответственности, мы принимаем волю народа и делегируемый им мандат".

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По словам фельдмаршала, ЛНА будет работать над созданием условий для формирования постоянных гражданских институтов государства в соответствии с волей народа. "Люди должны быть хозяевами своей судьбы и выбирать свое будущее путем демократии, - сказал Хафтар. - С самого первого дня нашей целью была защита воли ливийцев".

Он также заявил, что Схиратское соглашение разрушило страну, поставило ее в опасное положение, а "теперь стало частью темного прошлого".

Схиратское соглашение - "Ливийское политическое соглашение", подписанное в декабре 2015 года в марокканском Схирате. Оно основано на мирном плане ООН, предусматривающем создание в Ливии органов власти, в частности Правительства национального согласия и Президентского совета (выполняет функции главы государства). Обе эти структуры базируются в Триполи и возглавляются премьером Фаизом Сарраджем.

Палата представителей (избранный постоянный парламент) неоднократно указывала на то, что ПНС, несмотря на международное признание, потеряло легитимность, поскольку так и не получило одобрения парламента, как того требует Схиратское соглашение.

Теги
ЛивияХафтар, Халифа
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