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СМИ: армия Ливана пресекла беспорядки в Триполи

БЕЙРУТ, 28 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие ливанской армии открыли в понедельник предупредительный огонь в воздух, чтобы пресечь уличные беспорядки в портовом городе Триполи, расположенном в 90 км к северу от Бейрута. Как сообщил телеканал "Аль-Маядин", между солдатами и активистами протестного движения в ряде мест произошли столкновения. Получили ранения не менее девяти человек, есть пострадавшие среди военных.

На площади Абдель Хамида Караме в армейский джип из толпы была брошена бутылка с зажигательной смесью, в результате патрульная машина загорелась. Нападению подверглись офисы банков в центре города, агрессивные толпы молодежи разбили их витрины и повредили банкоматы, в одном из помещений вспыхнул пожар.

В столице и ее окрестностях армейские патрули на протяжении дня разблокировали автострады, которые перегораживали время от времени горящими покрышками демонстранты. Сообщения о столкновениях поступили из районов Фурн-эш-Шеббак, Айн-Руммана и Зук-Мосбех.

Новая волна протестов вызвана обесцениванием более чем вдвое национальной валюты - ливанского фунта, что повлекло за собой рост цен на 60%. Часть демонстрантов требует от властей защиты их социальных прав и компенсации за понесенные потери из-за принятых правительством чрезвычайных мер против коронавируса, другие призывают к отставке правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом и проведению досрочных парламентских выборов.

Командование ВС Ливана выступило с заявлением, в котором признало законное право граждан на проведение демонстраций, но при этом подчеркнуло, что уличные шествия и митинги должны сохранять мирный характер. "Все причастные к актам насилия и погромам будут привлечены к ответственности за свои действия, которые ставят под угрозу гражданский мир", - подчеркивается в документе.

Перегораживание улиц в Бейруте и на периферии вынудило Минздрав Ливана отложить в понедельник рейды мобильных лабораторий, которые берут тесты на коронавирус у населения.

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