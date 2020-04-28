Помпео обсудил с Гуайдо "переход власти" в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обсудили в понедельник по телефону "демократический переход" власти в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Помпео и временный президент Гуайдо (так США называют лидера оппозиции - прим. ТАСС) обсудили рамки демократического перехода, предложенные госсекретарем 31 марта. Гуайдо поблагодарил за данный план, который предусматривает путь урегулирования кризиса и снятие санкций, - отметили в пресс-службе. - <...> Помпео и Гуайдо обсудили блокирование Николасом Мадуро (действующий президент Венесуэлы - прим. ТАСС) доступа [населения] к международной продовольственной и медицинской помощи".

При этом в Госдепартаменте не привели примеров блокирования к гуманитарной помощи.

Помпео огласил 31 марта план урегулирования кризиса в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену американских санкций. Как уточнил госсекретарь, США предлагают учредить государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения президентских и парламентских выборов. Последние, по замыслу США, должны состояться через 6-12 месяцев.

При этом, как пояснил Помпео, президент Венесуэлы Николас Мадуро и Гуайдо должны признать, что переходное правительство является единственным органом исполнительной власти во время переходного периода. В случае соблюдения всех условий предложенного американской стороной плана все сохраняющиеся американские санкции будут отменены, утверждал госсекретарь.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.