{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Трамп заявил, что штатам рекомендовано отменять санитарные ограничения "как можно скорее"

В то же время, как отметил президент США, это необходимо сделать "безопасным образом"
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Федеральные власти США рекомендуют штатам отменять санитарные ограничения как можно скорее, но так, чтобы не ставить под угрозу здоровье граждан. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы хотим, чтобы они это делали, мы рекомендуем, чтобы они делали это как можно скорее, но безопасным образом. Мы хотим, чтобы все были в безопасности", - сказал он.

При этом, по словам Трампа, многие штаты могут начать с того, чтобы возобновить занятия в школах, прежде чем полностью снимать санитарные ограничения. "Я думаю, вы увидите, что многие школы откроются <...> Я думаю, это будет хорошо, потому что, как вы видели, в том, что касается воздействия, которое оказывает этот зловредный вирус, у молодежи, судя по всему, дела идут очень хорошо", - убежден американский президент.

На территории США в настоящее время работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты. Президент 16 апреля объявил, что власти приступают к "открытию страны".

Администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса. Президент подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом штате разная.

План тестирования

Как ранее в понедельник заявил президент США на встрече с представителями промышленности и компаний-ретейлеров, власти США разработали для штатов план тестирования по выявлению коронавирусной инфекции и программу быстрого реагирования. Трансляцию этой встречи Трампа вели американские телеканалы.

"[Кампания по] тестированию проходит очень хорошо, никто не жалуется, - сказал Трамп. - <...> Проведено более 5,4 млн тестов, больше, чем в любой другой стране мира, Темпы очень серьезно наращиваются". "Для поддержки штатов мы представляем план тестирования и программу быстрого реагирования", - добавил президент. При этом президент не пояснил, в чем состоит суть нововведений.

По его словам, власти намерены наращивать усилия по проведению тестирований для афроамериканских и латиноамериканских слоев населения.

По данным информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, в США зафиксировано более 983 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли свыше 55 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Трамп отверг утверждения о том, что он может перенести всеобщие выборы в США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС