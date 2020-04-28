Трамп заявил, что штатам рекомендовано отменять санитарные ограничения "как можно скорее"

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Федеральные власти США рекомендуют штатам отменять санитарные ограничения как можно скорее, но так, чтобы не ставить под угрозу здоровье граждан. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы хотим, чтобы они это делали, мы рекомендуем, чтобы они делали это как можно скорее, но безопасным образом. Мы хотим, чтобы все были в безопасности", - сказал он.

При этом, по словам Трампа, многие штаты могут начать с того, чтобы возобновить занятия в школах, прежде чем полностью снимать санитарные ограничения. "Я думаю, вы увидите, что многие школы откроются <...> Я думаю, это будет хорошо, потому что, как вы видели, в том, что касается воздействия, которое оказывает этот зловредный вирус, у молодежи, судя по всему, дела идут очень хорошо", - убежден американский президент.

На территории США в настоящее время работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты. Президент 16 апреля объявил, что власти приступают к "открытию страны".

Администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса. Президент подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом штате разная.

План тестирования

Как ранее в понедельник заявил президент США на встрече с представителями промышленности и компаний-ретейлеров, власти США разработали для штатов план тестирования по выявлению коронавирусной инфекции и программу быстрого реагирования. Трансляцию этой встречи Трампа вели американские телеканалы.

"[Кампания по] тестированию проходит очень хорошо, никто не жалуется, - сказал Трамп. - <...> Проведено более 5,4 млн тестов, больше, чем в любой другой стране мира, Темпы очень серьезно наращиваются". "Для поддержки штатов мы представляем план тестирования и программу быстрого реагирования", - добавил президент. При этом президент не пояснил, в чем состоит суть нововведений.

По его словам, власти намерены наращивать усилия по проведению тестирований для афроамериканских и латиноамериканских слоев населения.

По данным информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, в США зафиксировано более 983 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли свыше 55 тыс. человек.