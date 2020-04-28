Трамп заявил, что знает, как себя чувствует Ким Чен Ын

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что в курсе состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, однако отказался раскрывать какие-либо детали на этот счет. Соответствующее заявление он сделал в понедельник на пресс-конференции для журналистов в Белом доме.

"Да, у меня есть очень хорошие соображения на этот счет, но я не могу говорить об этом сейчас", - сказал он. "Я просто желаю ему всего лучшего, у меня очень хорошие отношения с ним <...> Я надеюсь, что у него все хорошо", - добавил американский президент.

"Я, в общем-то, знаю, как у него дела. И вы, возможно, услышите об этом в не столь отдаленном будущем", - подчеркнул хозяин Белого дома, обращаясь к журналистам.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. Трамп позднее заявил на брифинге, что, по его данным, информация СМИ не соответствует действительности. Южнокорейские власти также заявляли об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына, а в МИД КНР усомнились в источнике информации CNN.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни Ким Чен Ына, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются информированными источниками в Пхеньяне.