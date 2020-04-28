В США заявили, что утверждения Хафтара о переходе власти к ЛНА вызывает сожаление

ТАСС, 28 апреля. Посольство США в Ливии выразило сожаление в связи с заявлением фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о переходе к нему управления страной. Соответствующее сообщение было распространено в понедельник на странице американского диппредставительства в Facebook.

"Соединенные Штаты сожалеют о том, что командующий ЛНА [Халифы] Хафтара посчитал, что изменения в политической структуре Ливии могут навязываться в виде одностороннего заявления", - говорится в публикации.

В посольстве также приветствовали любую форму диалога между противоборствующими в Ливии сторонами, включая ЛНА. Дипломаты также призвали ЛНА присоединиться к Правительству национального согласия и объявить о немедленном прекращении боевых действий по формуле, разработанной комитетом "5+5" в ходе межливийских переговоров.

27 апреля телеканал Sky News Arabia обнародовал заявление Хафтара, заявившего, что ЛНА "принимает на себя руководство страной и объявляет о прекращении действия Схиратского соглашения". По словам фельдмаршала, ЛНА будет работать над созданием условий для формирования постоянных гражданских институтов государства в соответствии с волей народа.

Ситуация в Ливии

Схиратское соглашение - "Ливийское политическое соглашение", подписанное в декабре 2015 года в марокканском Схирате. Оно основано на мирном плане ООН, предусматривающем создание в Ливии органов власти, в частности Правительства национального согласия и Президентского совета (выполняет функции главы государства). Обе эти структуры базируются в Триполи и возглавляются премьером Фаизом Сарраджем.

19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия. В Берлине ООН предложила начать межливийский диалог по трем направлениям - экономическому (прошел в Каире), военному (состоялся в Женеве) и политическому.

Палата представителей (избранный постоянный парламент) неоднократно указывала на то, что ПНС, несмотря на международное признание, потеряло легитимность, поскольку так и не получило одобрения парламента, как того требует Схиратское соглашение.