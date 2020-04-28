{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Трамп сигнализировал о возможности выдвижения США финансовых претензий Китаю

Как заявил американский президент, в США изучают ситуацию

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сигнализировал о возможности выдвижения Вашингтоном финансовых претензий Пекину в связи с распространением нового коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Выступая в понедельник на пресс-конференции в Белом доме, американский лидер подтвердил, что администрация США рассматривает такой вариант действий. Заявления на этот счет он сделал после того, как одна из журналисток спросила у Трампа, готовы ли США последовать примеру Германии, якобы выставившей Китаю счет за вспышку нового коронавируса на $130 млрд.

"Мы можем сделать нечто гораздо легче. У нас есть возможности добиться этого гораздо более легким образом", - сказал в ответ руководитель американской администрации. "Германия изучает ситуацию, мы (американские власти - прим. ТАСС) изучаем ситуацию, - подчеркнул президент США. - И мы говорим о гораздо более крупной сумме, нежели Германия". "Мы еще не определили окончательную сумму", - отметил Трамп.

Он также в очередной раз выступил с утверждениями о том, что Китай недостаточно быстро принял меры по предотвращению распространения нового коронавируса. "Из-за этого страдает весь мир", - считает Трамп.

Между тем ФРГ не предъявляли никаких финансовых претензий Китаю. Символический счет КНР на €149 млрд выставил на днях таблоид Bild.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени коронавирусом заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера. Пандемия привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. Согласно прогнозам МВФ, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%.

Теги
СШАГерманияКитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Трамп категорически отверг перенос выборов с 3 ноября
По словам президента США, он никогда даже не думал об этом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС