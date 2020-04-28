Трамп сигнализировал о возможности выдвижения США финансовых претензий Китаю

Выступая в понедельник на пресс-конференции в Белом доме, американский лидер подтвердил, что администрация США рассматривает такой вариант действий. Заявления на этот счет он сделал после того, как одна из журналисток спросила у Трампа, готовы ли США последовать примеру Германии, якобы выставившей Китаю счет за вспышку нового коронавируса на $130 млрд.

"Мы можем сделать нечто гораздо легче. У нас есть возможности добиться этого гораздо более легким образом", - сказал в ответ руководитель американской администрации. "Германия изучает ситуацию, мы (американские власти - прим. ТАСС) изучаем ситуацию, - подчеркнул президент США. - И мы говорим о гораздо более крупной сумме, нежели Германия". "Мы еще не определили окончательную сумму", - отметил Трамп.

Он также в очередной раз выступил с утверждениями о том, что Китай недостаточно быстро принял меры по предотвращению распространения нового коронавируса. "Из-за этого страдает весь мир", - считает Трамп.

Между тем ФРГ не предъявляли никаких финансовых претензий Китаю. Символический счет КНР на €149 млрд выставил на днях таблоид Bild.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени коронавирусом заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера. Пандемия привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. Согласно прогнозам МВФ, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%.