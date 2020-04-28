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В Сеуле заявили, что публикации СМИ КНДР говорят о нормальной работе лидера страны

Ранее агентство ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын направил поздравление президенту ЮАР

СЕУЛ, 28 апреля. /ТАСС/. СМИ КНДР продолжают информировать читателей о деятельности председателя Госсовета страны Ким Чен Ына, что говорит о том, что тот работает в обычном режиме. Об этом заявил во вторник министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль на встрече с депутатами парламента.

"Северокорейская пресса публикует сообщения о работе председателя Ким Чен Ына, что предполагает, что он нормально продолжает исполнять свои обязанности", - подчеркнул глава ведомства, курирующего отношения с Пхеньяном.

В понедельник вечером агентство ЦТАК проинформировало, что лидер КНДР направил поздравление президенту ЮАР, а ранее сообщалось, что он поблагодарил строителей туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма. При этом нет данных о том, когда именно это было сделано, а также о местонахождении Ким Чен Ына. Не публикуется и его новых фотографий.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики.

Теги
ЮАРКНДРРеспублика КореяКим Чен Ын
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