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Бразильский суд дал ход следствию в отношении президента страны

Если вина Жаира Болсонару будет установлена, ему может грозить отстранение от должности на 180 дней или импичмент

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апреля. /ТАСС/. Судья Федерального верховного суда Бразилии Селсу ди Мелу в понедельник разрешил провести расследование в отношении президента страны Жаира Болсонару, которого экс-министр юстиции Сержиу Мору в пятницу обвинил в совершении ряда должностных преступлений.

"[Президент] не может быть освобожден от уголовной ответственности за свои деяния, поскольку ни один человек, в том числе глава исполнительной власти страны, не может быть выше Конституции и законов республики", - заключил судья в ответном акте на соответствующее ходатайство прокуратуры. Теперь следствию предстоит провести проверку заявлений экс-министра, а в случае, если они не подтвердятся, Мору сам может быть привлечен к ответственности за клевету и порочащие заявления. Если вина Болсонару будет установлена, ему может грозить отстранение от должности на 180 дней и, вполне вероятно, импичмент.

Подавая в пятницу в отставку, Мору обвинил главу государства в фальсификации документов, использовании служебного положения в личных целях, вмешательстве в деятельность следственных органов и препятствии правосудию. В частности, как утверждал экс-министр, Болсонару пытался вмешаться в ход расследований, фигурантами которых являются его сыновья. По мнению Мору, именно это послужило истинной причиной увольнения главы Федеральной полиции Маурисиу Лейте Валейшу и вынудило его самого уйти в отставку. Сам указ об увольнении также был фальсифицирован, поскольку электронная подпись экс-министра была поставлена без его ведома, утверждает Мору.

Болсонару в ответ обвинил бывшего подчиненного в предательстве, заявив, что Мору таким образом пытается набрать очки перед выборами президента 2022 года. Уход, пожалуй, самого популярного и авторитетного министра из правительства вызвал широкий общественный резонанс, обострив и без того напряженную внутриполитическую ситуацию.

На этом фоне ряд парламентариев представили руководству законодательного органа ходатайства о начале процедуры импичмента главы государства. Председатель Палаты депутатов Родригу Майя хоть и состоит в политической оппозиции Болсонару, но пока не спешит давать ход этим заявлениям, считая их несвоевременными в период борьбы с эпидемией коронавируса.

Мору в бытность федеральным судьей командовал резонансной антикоррупционной операцией "Автомойка" и в 2017 году вынес первый обвинительный приговор экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, который не раз заявлял о политической подоплеке дела. Бывший глава государства намеревался вновь баллотироваться на высший пост, однако обвинительный приговор поставил крест на этих планах. В итоге победу на президентских выборах 2018 года одержал ультраправый Болсонару, который через несколько дней после голосования пригласил Мору в свое правительство.

Теги
БразилияБолсонару, Жаир
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