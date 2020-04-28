СМИ: Синдзо Абэ не поедет в Москву на празднование Победы, если оно пройдет в сентябре

ТОКИО, 28 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не сможет принять участие в торжествах в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, если те состоятся 3 сентября, когда в России будет отмечаться День окончания Второй мировой войны. Об этом во вторник сообщила газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники в японском правительстве. Такая позиция Токио, по этим сведениям, уже доведена до сведения российской стороны по дипломатическим каналам.

Как пишет издание, мероприятия в Москве 3 сентября будут неминуемо посвящены победе над Японией, представители руководства которой подписали акт о безоговорочной капитуляции страны 2 сентября 1945 года. По мнению японского МИД, отмечает газета, участие премьера в таких мероприятиях сопряжено с признанием включения южной части Курил в состав СССР, что, с точки зрения Токио, неприемлемо.

Премьер-министр Абэ был приглашен на торжества в российской столице, которые должны были состояться 9 мая. 10 февраля нынешнего года глава японского МИД Тосимицу Мотэги сообщил, что на этот день в Москве была запланирована встреча лидеров России и Японии. Премьер Абэ, по словам одного из близких к нему депутатов парламента, серьезно прорабатывал и вопрос о присутствии на параде Победы 9 мая.

Однако 6 апреля этого года президент РФ Владимир Путин в связи с ситуацией с распространением нового коронавируса поручил отложить все массовые мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, в том числе парад на Красной площади и шествие "Бессмертный полк". При этом глава государства заверил, что все эти торжества состоятся в 2020 году. На уровне экспертов высказывается мнение, что мероприятия в качестве одного из вариантов могут быть перенесены на 3 сентября.