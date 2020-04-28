СМИ: демократы в Конгрессе США хотят одобрить возможность дистанционного голосования

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Демократы в Палате представителей Конгресса США намерены на следующей неделе одобрить возможность дистанционного голосования из-за распространения коронавирусной инфекции. Как отмечает в понедельник газета The Hill , спикер палаты Нэнси Пелоси и глава демократического большинства Стени Хойер обсуждали в ходе телеконференции с однопартийцами перспективы принятия изменений, в частности позволяющих законодателям голосовать за отсутствующих коллег.

"Изначально планировалось проголосовать на прошлой неделе, когда нижняя палата собиралась для одобрения пакета стимулирующих мер для малого бизнеса и госпиталей (23 апреля - прим. ТАСС). Однако демократы решили отозвать заявку из-за споров с республиканцами, которые настаивали на личном присутствии законодателей на примере работников жизненно важных отраслей, которые не могут работать удаленно", - пишет издание. Вместе с тем межпартийные консультации продолжаются.

Многие демократы призывают партийное руководство изыскать пути для дистанционной работы, поскольку хотят продолжать проводить слушания и критиковать нынешнюю администрацию США за реагирование на пандемию, но одновременно опасаются заражения инфекцией, возвращаясь из штатов в столицу.

Инициатива, обнародованная главой комитета по регламенту Джимом Макговерном, подразумевает проведение дистанционных голосований, заседаний, слушаний и рассмотрений законопроектов, а также затрагивает техническую сторону организации процесса. Палата представителей и Сенат Конгресса соберутся на заседания 4 мая после перерыва, вызванного распространением коронавируса в стране.