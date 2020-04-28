В Таиланде продлили режим ЧП до 31 мая

БАНГКОК, 28 апреля. /ТАСС/. Кабинет министров Таиланда принял решение продлить режим чрезвычайного положения, введенный для борьбы с распространением коронавируса, еще на один месяц - до 31 мая. Об этом во вторник сообщил заместитель генерального директора департамента информации и заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел Таиланда Натапану Нопакун.

По его словам, власти приняли решение продлить в стране "действие режима чрезвычайного положения и комендантского часа, введенных из-за эпидемии коронавируса, до 31 мая". "Решение принято, несмотря на снижение количества новых пациентов и общее улучшение эпидемиологической ситуации", из-за "высокой вероятности возникновения второй волны эпидемии в случае отмены ограничений", уточнил представитель департамента.

Таким образом до конца мая продолжится действие всех ранее введенных ограничительных мер, включая комендантский час, запрет на собрания большого числа людей и ограничение на передвижение между провинциями. Останутся закрытыми наземные, морские и воздушные контрольно-пропускные пункты.

Между тем, газета Khaosod пишет, что кабмин отклонил предложение рабочей группы по коронавирусу перенести майские праздники - День труда (1 мая), День коронации (4 мая), Весак (6 мая) и Церемонию вспашки первой борозды (11 мая). При этом гражданам рекомендовано оставаться дома и воздерживаться от поездок за пределы своих провинций.

Накануне управление гражданской авиации королевства приняло решение продлить временный запрет на прием всех международных пассажирских рейсов во всех аэропортах страны до 31 мая. Эта мера не распространяется на государственные, военные и грузовые самолеты, аварийную посадку, гуманитарную помощь, медицинские и спасательные полеты, репатриацию. Вместе с тем пассажиры, прибывшие в Таиланд одним из перечисленных способов, должны отправиться на 14-дневный карантин.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,9 тыс., вылечились более 2,6 тыс. человек, умерли 54, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тысяч батов ($1,2 тыс.).