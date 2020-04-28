{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Видеоконференция глав МИД в "нормандском формате" состоится 30 апреля

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что будут присутствовать все министры иностранных дел "четверки"

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) состоится в четверг в режиме видеоконференции. Об этом во вторник заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Видеоконференция произойдет в этот четверг, 30 апреля", - сообщил он на брифинге, добавив, что "будут все министры иностранных дел ["четверки"]". Кулеба считает, что общение министров необходимо, так как решения парижского саммита "пробуксовывают". "Нам надо дать импульс к их выполнению, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где надо будет достигать новых договоренностей и двигаться путем окончания войны, деоккупации территорий", - пояснил он, добавив, что основной целью общения глав МИД является необходимость оценки ранее достигнутых договоренностей.

Кулеба уточнил, что украинская сторона отмечает только один положительный итог предыдущей встречи - проведенные обмена удерживаемыми лицами. "Надо попробовать установить причины того, почему на других направлениях у нас происходит стагнация <...> наработать хотя бы наброски решений для существующих проблем и дать импульс трехсторонней контактной группе, чтобы она непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементацией", - считает министр.

По словам Кулебы, Киев заинтересован в регулярных встречах глав МИД "четверки" и "в возобновлении целостного механизма "нормандского формата" во всех его составляющих".

23 апреля пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что 30 апреля состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в формате видеоконференции. А до этого глава МИД ФРГ Хайко Маас, анонсировав будущие переговоры глав МИД "четверки", сообщил, что таким образом стороны согласились придать новый импульс процессу урегулирования конфликта. В ходе телефонного разговора президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона, который состоялся 27 апреля, стороны заявили о необходимости продолжения переговоров по Донбассу. В то же время переговоры на уровне лидеров четырех государств пока не ведутся.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предвидит "достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров", однако не ожидает "какого-то результата", кроме того, что украинская сторона будет говорить о необходимости скорейшего саммита в Берлине. При этом глава российской дипломатии отметил, что проведение саммита в "нормандском формате" пока не имеет смысла из-за позиции украинских властей, блокирующих выполнение решений последней встречи лидеров "четверки".

Последний саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца после этих переговоров.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеКулеба, Дмитрий Иванович
Реклама на ТАСС
МИД Японии: возможность участия Абэ в праздновании Победы в Москве зависит от даты
Новая дата мероприятий пока не определена, отметили в ведомстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС