Видеоконференция глав МИД в "нормандском формате" состоится 30 апреля

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) состоится в четверг в режиме видеоконференции. Об этом во вторник заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Видеоконференция произойдет в этот четверг, 30 апреля", - сообщил он на брифинге, добавив, что "будут все министры иностранных дел ["четверки"]". Кулеба считает, что общение министров необходимо, так как решения парижского саммита "пробуксовывают". "Нам надо дать импульс к их выполнению, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где надо будет достигать новых договоренностей и двигаться путем окончания войны, деоккупации территорий", - пояснил он, добавив, что основной целью общения глав МИД является необходимость оценки ранее достигнутых договоренностей.

Кулеба уточнил, что украинская сторона отмечает только один положительный итог предыдущей встречи - проведенные обмена удерживаемыми лицами. "Надо попробовать установить причины того, почему на других направлениях у нас происходит стагнация <...> наработать хотя бы наброски решений для существующих проблем и дать импульс трехсторонней контактной группе, чтобы она непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементацией", - считает министр.

По словам Кулебы, Киев заинтересован в регулярных встречах глав МИД "четверки" и "в возобновлении целостного механизма "нормандского формата" во всех его составляющих".

23 апреля пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что 30 апреля состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в формате видеоконференции. А до этого глава МИД ФРГ Хайко Маас, анонсировав будущие переговоры глав МИД "четверки", сообщил, что таким образом стороны согласились придать новый импульс процессу урегулирования конфликта. В ходе телефонного разговора президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона, который состоялся 27 апреля, стороны заявили о необходимости продолжения переговоров по Донбассу. В то же время переговоры на уровне лидеров четырех государств пока не ведутся.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предвидит "достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров", однако не ожидает "какого-то результата", кроме того, что украинская сторона будет говорить о необходимости скорейшего саммита в Берлине. При этом глава российской дипломатии отметил, что проведение саммита в "нормандском формате" пока не имеет смысла из-за позиции украинских властей, блокирующих выполнение решений последней встречи лидеров "четверки".

Последний саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца после этих переговоров.