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Защита Януковича утверждает, что Порошенко давит на следствие по делу "майдана"

В адвокатском объединении "Авер Лекс" указали на саботаж расследования

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко оказывает давление на группу прокуроров по делу "майдана", чтобы снять с себя ответственность за расстрелы протестующих и силовиков в центре Киева зимой 2014 года. Об этом говорится в пресс-релизе адвокатского объединения "Авер Лекс", представляющегося интересы экс-президента Виктора Януковича.

"Есть информация, что [Петр] Порошенко и [Юрий] Луценко (бывший генеральный прокурор Украины - прим. ТАСС) незаконно управляют группой прокуроров в офисе Генпрокурора, чтобы снять ответственность за расстрелы на "майдане" с себя, своих западных кураторов и непосредственных исполнителей", - говорится в пресс-релизе "Авер Лекс", которое во вторник оказалось в распоряжение ТАСС.

Адвокат объединения Виталий Сердюк сообщил, что группа прокуроров (Алексей Донской, Денис Иванов, Янис Симонов, Александр Деркач, Андрей Нескородяний и др.), которые последнее время занималась делами "майдана" под личным контролем Луценко, "покрывает действительно виновных в трагедии - умышленно саботирует расследование преступлений против правоохранителей и фактически фальсифицирует материалы дел по расстрелам протестующих на "майдане".

Сердюк также обратил внимание, что представители этой группы активно сотрудничают с организацией "Адвокатская совещательная группа", которая финансируется фондом Джорджа Сороса "Возрождение" и непосредственно получают от этого фонда финансирование. "Из этого следует, что в "благодарность" за финансовую поддержку группа прокуроров не только раскрывает этой организации материалы, составляющие тайну следствия, но и фактически координирует с ними различные направления так называемого "расследования", - заключил адвокат.

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраинаПорошенко, Петр АлексеевичСорос, ДжорджЛуценко, Юрий Витальевич
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