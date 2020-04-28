СМИ: сотрудничество Сеула и Пхеньяна в борьбе с коронавирусом не подпадает под санкции

ТАСС, 28 апреля. Взаимодействие Республики Корея с КНДР в борьбе с распространением пандемии коронавируса нового типа не подпадает под международные санкции. Об этом во вторник заявил высокопоставленный представитель администрации южнокорейского президента.

"Так как [борьба с коронавирусом] является гуманитарным вопросом, она не подпадает под действие санкций", - цитирует чиновника агентство Yonhap. По его мнению, Сеул не считает, что столкнется с какими бы то ни было серьезными ограничениями в этом вопросе.

Говоря о южнокорейской инициативе объединения железнодорожных сетей Республики Корея и КНДР, представитель президентской администрации заявил, что Пхеньян пока не отреагировал на это предложение, однако Сеул продолжает надеяться на продолжение такого сотрудничества.

Как отмечает Yonhap, одной из ключевых задач властей Южной Кореи является возобновление межкорейского гуманитарного сотрудничества, которое не подрывает действие текущего санкционного режима в отношении КНДР.

С 2017 года в отношении Пхеньяна действуют жесткие санкции, введенные Советом Безопасности ООН в ответ на его ядерные и ракетные испытания. Также наложен запрет на экспорт из КНДР ряда товаров и природных ресурсов.

Застой на переговорах о денуклеаризации между КНДР и США наметился после безрезультатного завершения ханойского саммита в феврале 2019 года. После этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провели повторную встречу 30 июня 2019 года в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея, где договорились о перезапуске диалога. 5 октября 2019 года представители Вашингтона и Пхеньяна встретились в Швеции, но консультации на рабочем уровне закончились безрезультатно, возобновления переговоров не произошло.