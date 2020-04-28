{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Украина обсудила с Ираном механизм компенсаций за сбитый Boeing

Киев по-прежнему настаивает на передаче бортовых самописцев, указал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом юридический механизм компенсаций родственникам погибших при крушении самолета МАУ под Тегераном, который в январе был по ошибке сбит иранскими военными.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"Мы очень детально прошлись по вопросу компенсаций с точки зрения формирования для этого юридических механизмов", - сообщил Кулеба на брифинге во вторник.

По словам министра, Украина будет настаивать как на выплате компенсаций близким жертв этой трагедии, так и на "установлении абсолютно всех ее обстоятельств и привлечении к ответственности виновных".

Кроме того, добавил Кулеба, Украина по-прежнему настаивает на передаче ей бортовых самописцев с последующим решением о месте их расшифровки и на их исследовании с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

Теги
УкраинаИранЗариф, Мохаммад ДжавадКатастрофа Boeing-737 под ТегераномКулеба, Дмитрий Иванович
Реклама на ТАСС
МИД Японии: возможность участия Абэ в праздновании Победы в Москве зависит от даты
Новая дата мероприятий пока не определена, отметили в ведомстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС