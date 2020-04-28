МИД Японии: возможность участия Абэ в праздновании Победы в Москве зависит от даты

ТОКИО, 28 апреля. /ТАСС/. Возможность участия премьер-министра Японии Синдзо Абэ в торжествах по случаю по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве зависит от конкретной даты проведения этого мероприятия. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции в Токио японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

"Что касается церемонии 9 мая, то она была перенесена, и Россия хочет провести ее до конца этого года. Я не слышал, что на данный момент новая дата была бы определена. Без новой даты нельзя провести какое-либо согласование", - сказал он на просьбу прокомментировать возможность участия премьер-министра Синдзо Абэ в торжественных мероприятиях в Москве, если те состоятся в сентябре.

Министр также добавил, что Япония по-прежнему придерживается своей базовой позиции по поводу того, что необходимо решить территориальный вопрос и подписать мирный договор с Москвой. Он выразил надежду, что контакты между представителями двух стран возобновятся в личном формате после того, как ситуация с пандемией коронавируса нормализуется.

Газета Asahi во вторник со ссылкой на правительственные источники сообщила, что Абэ не сможет принять участие в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы, если те состоятся 3 сентября, когда в России будет отмечаться День окончания Второй мировой войны. Как пишет Asahi, мероприятия в Москве 3 сентября будут неминуемо посвящены победе над Японией, представители руководства которой подписали акт о безоговорочной капитуляции страны 2 сентября 1945 года. По мнению японского МИД, отмечает газета, участие премьера в таких мероприятиях сопряжено с признанием включения южной части Курил в состав СССР, что, с точки зрения Токио, неприемлемо.

Премьер-министр Абэ был приглашен на торжества в российской столице, которые должны были состояться 9 мая. 10 февраля нынешнего года глава японского МИД Тосимицу Мотэги сообщил, что на этот день в Москве была запланирована встреча лидеров России и Японии. Премьер Абэ, по словам одного из близких к нему депутатов парламента, серьезно прорабатывал и вопрос о присутствии на параде Победы 9 мая.

Однако 6 апреля этого года президент РФ Владимир Путин в связи с ситуацией с распространением нового коронавируса поручил отложить все массовые мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка". При этом глава государства заверил, что все эти торжества состоятся в 2020 году. На уровне экспертов высказывается мнение, что мероприятия в качестве одного из вариантов могут быть перенесены на 3 сентября.