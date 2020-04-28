Нигерия первой в Африке отменит карантинные меры с 4 мая

ПРЕТОРИЯ, 28 апреля. /ТАСС/. Ослабление карантинных мер, действующих в крупнейших мегаполисах Нигерии с 30 марта в связи с пандемией коронавируса, начнется с 4 мая. Об этом сообщила во вторник нигерийская газета The Nation .

На смену карантину в стране вводится комендантский час с 20:00 до 06:00. Устанавливается требование ношения медицинских масок, сохраняется запрет на собрания, расширяется тестирование населения на коронавирус.

"Одобрено поэтапное и постепенное смягчение ограничительных мер в столичном округе, в штате Лагос и в штате Огун", - заявил в телеобращении к нации президент Нигерии Мухаммаду Бухари. В этих регионах был запрет на передвижение граждан и предписание постоянно находиться в своих домах с разрешением выхода только в магазины за продуктами и в аптеки. С понедельника эти ограничения отменяются.

Одной из причин ослаблении карантина глава государства назвал эффективность мер по сдерживанию пандемии. "Рост в течение одного месяца числа новых случаев заражения коронавирусом был ниже, чем это предсказывали специалисты, говорившие о 2 тыс. новых инфицированных", - подчеркнул он. Президент добавил, что "ни одна страна не может позволить себе сохранять полный карантин в ожидании разработки вакцины". "Многие люди потеряли доходы и средства к существованию", - отметил Бухари.

Всего в Нигерии выявлено 1 273 заражения коронавирусом, 40 человек умерли. Именно в Нигерии 27 февраля был выявлен первый в Африке случай инфицирования новым коронавирусом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в странах Африки подтверждено 31 714 случаев заражения коронавирусом, 1 414 человек умерли. Южнее Сахары по числу инфицированных и умерших лидирует ЮАР (4 546 и 87 человек), Камерун (1 621 и 56), Гана (1 550 и 11). Нигерия - на 4 месте.