{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ПНС Ливии назвало заявление Хафтара фарсом и новым переворотом

Правительство национального согласия указало, что "заговор Хафтара против политического соглашения и государственных структур страны не стал неожиданностью"

ТАСС, 28 апреля. Президентский совет Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, который возглавляет Фаиз Саррадж, считает заявление главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара о дезавуировании Схиратского соглашения фарсом и попыткой нового переворота в стране. Об этом говорится в специальном заявлении Президентского совета ПНС, выдержки из которого процитировал во вторник ливийский новостной портал Al-Wasat.

Президентский совет ПНС, отмечается в документе, "рассматривает заявление Хафтара об отказе от Схиратского соглашения как очередной фарс, [который] представляет собой новый переворот в серии путчей [Хафтара], которая началась несколько лет назад". ПНС указало, что этот заговор Хафтара "против политического соглашения и государственных структур страны не стал [для Президентского совета] неожиданностью". Своим заявлением, по убеждению правительства в Триполи, главнокомандующий ЛНА "пытается скрыть поражения своей армии и авторитарные планы самого фельдмаршала".

Власти в Триполи призвали депутатов Палаты представителей (парламента, действующего на востоке страны) "присоединиться к своим коллегам в столице Ливии, чтобы начать конструктивный диалог и продолжить движение страны по пути демократии до всеобъемлющего решения внутриливийских проблем посредством проведения всеобщих выборов".

В понедельник Хафтар объявил о том, что ЛНА "принимает на себя руководство страной и объявляет о прекращении действия Схиратского соглашения". По словам фельдмаршала, ЛНА будет работать над созданием условий для формирования постоянных гражданских институтов государства в соответствии с волей народа.

Схиратское соглашение - "Ливийское политическое соглашение", подписанное в декабре 2015 года в Схирате в Марокко. Оно основано на мирном плане ООН, предусматривающем создание в Ливии органов власти, в частности Правительства национального согласия и Президентского совета (выполняет функции главы государства). Обе эти структуры базируются в Триполи и возглавляются премьером Сарраджем.

Палата представителей (избранный постоянный парламент) неоднократно указывала на то, что ПНС, несмотря на международное признание, потеряло легитимность, поскольку так и не получило одобрения парламента, как того требует Схиратское соглашение.

Теги
ЛивияХафтар, Халифа
Реклама на ТАСС
В Израиле заявили, что спор по Александровскому подворью не вредит отношениям с Россией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС