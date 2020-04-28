ПНС Ливии назвало заявление Хафтара фарсом и новым переворотом

ТАСС, 28 апреля. Президентский совет Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, который возглавляет Фаиз Саррадж, считает заявление главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара о дезавуировании Схиратского соглашения фарсом и попыткой нового переворота в стране. Об этом говорится в специальном заявлении Президентского совета ПНС, выдержки из которого процитировал во вторник ливийский новостной портал Al-Wasat.

Президентский совет ПНС, отмечается в документе, "рассматривает заявление Хафтара об отказе от Схиратского соглашения как очередной фарс, [который] представляет собой новый переворот в серии путчей [Хафтара], которая началась несколько лет назад". ПНС указало, что этот заговор Хафтара "против политического соглашения и государственных структур страны не стал [для Президентского совета] неожиданностью". Своим заявлением, по убеждению правительства в Триполи, главнокомандующий ЛНА "пытается скрыть поражения своей армии и авторитарные планы самого фельдмаршала".

Власти в Триполи призвали депутатов Палаты представителей (парламента, действующего на востоке страны) "присоединиться к своим коллегам в столице Ливии, чтобы начать конструктивный диалог и продолжить движение страны по пути демократии до всеобъемлющего решения внутриливийских проблем посредством проведения всеобщих выборов".

В понедельник Хафтар объявил о том, что ЛНА "принимает на себя руководство страной и объявляет о прекращении действия Схиратского соглашения". По словам фельдмаршала, ЛНА будет работать над созданием условий для формирования постоянных гражданских институтов государства в соответствии с волей народа.

Схиратское соглашение - "Ливийское политическое соглашение", подписанное в декабре 2015 года в Схирате в Марокко. Оно основано на мирном плане ООН, предусматривающем создание в Ливии органов власти, в частности Правительства национального согласия и Президентского совета (выполняет функции главы государства). Обе эти структуры базируются в Триполи и возглавляются премьером Сарраджем.

Палата представителей (избранный постоянный парламент) неоднократно указывала на то, что ПНС, несмотря на международное признание, потеряло легитимность, поскольку так и не получило одобрения парламента, как того требует Схиратское соглашение.